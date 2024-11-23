Російські війська й надалі хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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Він назвав цілі, які перед собою ставить РФ на осінь та зиму 2025 року.

Завдання Росії на осінь та зиму

За словами представника розвідки, стратегічне завдання окупантів не змінилося.

«Узимку буде три роки (так званої) СВО. Завдання СВО було яке? «Звільнення» Донецької й Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України», - сказав Скібіцький.

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За його словами, російські війська намагаються підтримувати темп наступу через перекидання оперативних резервів.

«Вони можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу», - пояснив заступник начальника Головного управління розвідки.

Ситуація на фронті 23 листопада: дані Генштабу

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 194 бойових зіткнення.

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Як і в попередні дні, найбільш гаряче на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 ворожих штурмів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

30 разів противник штурмував позиції ЗСУ на Времівському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки - це Лиманський напрямок.

Окупанти атакують також на Краматорському, Торецькому, Харківському та Куп’янському напрямках.

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На Оріхівському - окупаційні війська безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського. Також ворог не мав успіху на Придніпровському напрямку.