Президент РФ Володимир Путін і російське військове керівництво розвалюють балістичну ракету «Орєшнік», якою атакували Україну 21 листопада, аби штучно завищити свої можливості.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Чому Путін вихваляє «Орєшнік»

В ISW вважають, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну.

22 листопада Путін провів нараду з керівництвом Міноборони, представниками російського оборонно-промислового комплексу та розробниками ракет.

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Російський президент назвав «успішним» запуск балістичної ракети «Орєшнік» як відповідь «тим, хто намагається шантажувати» Росію.

Путін стверджує, що ракета «Орєшнік» - це не модернізація старої радянської ракети. Мовляв, її створили «на основі сучасних, передових розробок».

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Очільник Кремля повторив тезу про те, що системи захисту від «Орєшніка» не існує. За його словами, Росія вже планує серійне виробництво.

Командувач Ракетних військ РФ генерал-полковник Сергій Каракаєв підкреслив, що ракета здатна вражати цілі по всій Європі, не маючи аналогів у світі.

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Водночас американські та українські ЗМІ зазначають, що «Орєшнік» не є принципово новою зброєю.

У Пентагоні заявили, що РФ застосувала по Україні експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на базі міжконтинентальної ракети «Рубєж».

Українська військова розвідка припускає, що «Орєшнік» - це кодова назва проєкту ракети «Кедр», розробленої на основі МБР «Ярс».

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що розробка цієї ракети триває з 2018-2019 років.

ISW не може самостійно підтвердити ці заяви. Але аналітики погоджуються, що удар 21 листопада не демонструє нових російських можливостей.

Росія може знову запустити «Орєшнік»

В ISW не виключають, що Росія може знову вдарити «Орєшніком» найближчими днями.

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За даними російських джерел, 23-24 листопада РФ закриє частину свого повітряного простору для випробування ракети. Однак, про який саме тип озброєння йдеться - не уточнюється.

Аналітики додали, що заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький попередив, що у Росії, ймовірно, є до 10 ракет «Орєшнік». На його думку, у майбутньому РФ проведе випробувальні пуски всіх цих ракет.

РФ вдарила по Україні новою ракетою: що відомо

Росіяни використали нову зброю проти України у ніч на 21 листопада. Атакували Дніпро. Обласна влада повідомила, що внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство.

Президент Володимир Зеленський вважає, що удар новою балістичною ракетою є черговою ескалацією з боку РФ.

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У Пентагоні заявили, що РФ застосувала по Україні експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на базі міжконтинентальної ракети «Рубєж». У Міноборони США зазначили, що Сполучені штати знали про наміри росіян запустити ракету.

«США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів», - сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

У Білому домі кажуть, що Сполучені Штати Америки попереджали Україну та інших партнерів про ймовірність удару експериментальною балістичною ракетою середньої дальності.

«Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися», - розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

В Адміністрації Джо Байдена анонсували нові пакети військової допомоги Україні.