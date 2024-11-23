Розвідка США розсекретила частково звіт, в якому йдеться про убивства політичних опонентів президента Росії Володимира Путіна.

У документі також згадується отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Національної розвідки США.

Розвідка США розсекретила операції Кремля

У документі перераховується низка вбивств, що сталися з 2006 року.

За даними розвідки, за цими злочинами стоять російські спецслужби і вони були санкціоновані Путіним.

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Ціллю Кремля, як зазначає видання, стають політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, яких Москва вважає загрозою.

«Анонімні співробітники американської розвідки давно заявляли, що підозрюють, що деякі з таємничих смертей протягом багатьох років були частиною кампанії Путіна з убивства своїх ворогів. Але внутрішні урядові документи США, які містили такі чіткі твердження, насправді ніколи не оприлюднювали. Тепер ситуація змінилася», - пише видання.

Серед ймовірних замовлень Москви розвідка називає отруєння третього президента України Віктора Ющенка, який «отримав майже смертельне отруєння у 2004 році».

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«Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка додала в його їжу хімічну речовину діоксин, коли він був кандидатом у президенти та виступав за інтеграцію України із Заходом», - зазначено у документі.

Розвідники також розкрили деталі чотирьох резонансних вбивств. Йдеться про колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, російського бізнесмена Олександра Перепеличного та луганського бойовика Олександра Беднова.