Українська громада Польщі, а також акредитовані у Польщі українські та іноземні дипломати вшанували у суботу пам'ять жертв Голодомору в Україні.

Учасники скорботного заходу зібралися біля памʼятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років на Вольському православному кладовищі польської столиці.

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Українці у Польщі вшанували пам’ять жертв Голодомору

Після молитви у пам'ять про мільйони загиблих українців тимчасовий повірений у справах України в Польщі Роман Шепеляк підкреслив, що голод 1932-1933 років не був недбальством тогочасної комуністичної влади, а «чіткою і дуже цілеспрямованою політикою, спрямованою на знищення усієї української ідентичності, щоб стерти усе українське з лиця землі». Він підкреслив, що внаслідок Голодомору загальні демографічні втрати українського народу склали понад 4,5 млн осіб.

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Шепеляк наголосив, що сьогодні Росія вчергове за рахунок терору «хоче поставити український народ на коліна, знищити все українське». Він зазначив, що тоді Сталін забирав в українців хліб, а зараз Росія вбиває українців ракетами, знищує цивільну, зокрема енергетичну, інфраструктуру, «щоб заморозити українців в холодні місяці».

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Голова Обʼєднання українців у Польщі Мирослав Скірка також провів паралелі між 30-ми роками минулого століття і сьогоденням.

«Колись ми говорили, що це (Голодомор - ред.) вчинила комуністична влада, але якщо подивитися на це ширше, то бачимо: якою б не була влада в Росії, вона завжди залишатиметься такою самою. Те, що сталося тоді, це була лише одна із сторінок в цій жахливій історії протистояння Росії й України», - наголосив Скірка.

Він нагадав, що зараз триває 10-й рік війни Росії проти України і 1004-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«І ми усвідомлюємо, що в цій війні ми не можемо програти ще раз, тому що Росія вже пообіцяла, що зробить українцям новий геноцид… Вибору немає, але ця боротьба, яку Україна мусить продовжувати, це – боротьба за правду», - наголосив голова ОУП.

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1/13: Вшанування у Варшаві памʼяті жертв Голодоморів в Україні / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Активістка Євромайдану-Варшава Вікторія Погребняк звернула увагу, що пам'ять жертв Голодоморів зараз вшановують нащадки четвертого і пʼятого поколінь українців, які попри все вижили і розповіли цю історію своїм дітям і онукам.

«Вони вижили, щоб ми могли зробити світ кращим, щоб наступного разу, коли Росія намагатиметься вчинити геноцид – їй це не вдалося», - підкреслила Погребняк.

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Активістка зазначила, що порівнюючи геноцид 1932-1933 років і нинішній геноцид, який вчиняє Росія проти України, вона бачить одну суттєву різницю.

«Різниця в тому, що ми не мовчимо і мовчати вже не будемо. Ми є свідками того, що пережили наші бабусі і дідусі, і ми ніколи не будемо мовчати, коли бачимо, що Росія знову береться за своє», - підкреслила активістка варшавського Євромайдану.

Вона також подякувала присутнім західним дипломатам за солідарність і підтримку України у ці нелегкі для неї часи.

До української громади та українських дипломатів на заході у Варшаві долучилися посли та дипломати з більш ніж 10-ти країн ЄС, зокрема Латвії, Литви, Румунії, Португалії, Австрії, Нідерландів, Норвегії та інших.

Президент вшанував жертв Голодоморів

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих біля пам’ятника жертвам Голодоморів.

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Глава держави наголосив, що важливо пам'ятати трагічні події минулого та говорити світу правду про злочини.

«Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали, а тому пробачили їм. Не змогли», - йдеться у повідомленні президента.