Прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно залишити Україну.

Для цього вони планували переплисти повноводну Тису на гумовому човні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники затримали групу ухилянтів

За даними прикордонників, за «безпечний маршрут» чоловіки мали заплатити по 10 тисяч доларів. На такі ризикові умови погодилися троє жителів Донеччини та один з Івано-Франківщини.

«Троє з них навіть встигли сплатити організаторам по 10 тисяч доларів США кожен. Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону», - зазначили прикордонники.

Advertisement

Однак, їхні плани зруйнували прикордонники.

Чоловіків затримали біля українсько-угорського кордону.

«Тепер їх чекають адмінпротоколи й відповідальність за законом», - підсумували в ДПСУ.

Більше по темі Понад 600 військових вже захотіли перевестися через Армія+ З 15 листопада змінити місце служби можна онлайн через застосунок. Запит мають розглянути протягом 72 год.

Оперативники загону встановлюють причетних до організації цієї незаконної подорожі.

В Україні викривають схеми ухилення від мобілізації

14 листопада СБУ та поліція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Advertisement

Діяли вони на Чернігівщині, Хмельниччині, Донеччині, Сумщині, Одещині та в Черкасах.

Ще три схеми викрили у жовтні.

В одному з університетів на Закарпатті правоохоронці виявили 225 фейкових «студентів». Затримали ректора та проректора приватного закладу, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

На Київщині заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих підозрюють у тому, що вони «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

А в Черкасах троє представників військово-лікарської комісії продавали фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.