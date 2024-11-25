У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

Нічна атака на Калугу: горить нафтобаза та завод − подробиці

За даними джерела, близько 00:30 внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті відбулася низка вибухів та розпочалася пожежа.

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На відео в соцмережах можна побачити безуспішні спроби російської ППО відбити дроновий наліт,

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Джерело в ГУР додало, що ціллю стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії проти України.

"Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі", − наголосило джерело в українській розвідці.

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Російський новинний Телеграм-канал АSTRА зазначив, що наразі ще невідомо про наслідки дронового нальоту, однак у мережі публікують відео з нібито наслідками атаки.

Повідомлялося також про атаку й на Калузький приладобудівний завод "Тайфун", який розробляє та виготовляє складну радіоелектронну техніку спеціального і цивільного призначення. Він також виробляє радіолокаційне обладнання для ВМФ РФ, зокрема, для берегових ракетних комплексів.

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За словами місцевого губернатора, Владислава Шапша російська ППО нібито "збила" вісім дронів над регіоном, а уламки впали на промислове підприємство.

Вороже Міноборони додало, що російська протиповітряна оборона знешкодила 23 дрони над регіонами країни-агресора.

Згодом Генштаб ЗСУ додав, що цієї ночі Сили оборони атакували низку важливих об'єктів росіян у Брянській, Калузькій та Курській областях

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