У ніч проти 25 листопада російські ударні дрони налетіли на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя: подробиці

"Десятки шахедів цієї ночі летіли на та через Запоріжжя", − пояснив Федоров.

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Він зауважив, що вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька приватних будинків та нежитлову будівлю.

Унаслідок нальоту поранень дістав 13-річний хлопець. Лікарі надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.