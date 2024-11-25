У ніч проти 25 листопада російські ударні дрони налетіли на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя: подробиці

"Десятки шахедів цієї ночі летіли на та через Запоріжжя", − пояснив Федоров.

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Він зауважив, що вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька приватних будинків та нежитлову будівлю.

Унаслідок нальоту поранень дістав 13-річний хлопець. Лікарі надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

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Через удар по Запорізькій області загинув чоловік

Через російські обстріли 23 листопада в Запорізькій області загинув 55-річний чоловік. У Запоріжжі поранена 11-річна дитина. 

Напередодні ввечері росіяни вдарили по одному з населених пунктів регіону. 

Тоді протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. 

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