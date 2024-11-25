Північнокорейські солдати, яких розмістили в Курській області Росії, вже брали участь у боях проти Сил оборони України, повідомив очільник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в етері національного телемарафону Єдині новини.

Війська КНДР билися проти ЗСУ на Курщині − подробиці

Очільник Генштабу ЗСУ зауважив, що понад 11 тис. північнокорейських солдатів дислоковані на території Курської області, вони вже брали участь у бойових зіткненнях з українськими військовими.

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Баргилевич додав, що в Курській області переважно перебувають загальновійськові підрозділи.

За його словами, вони легалізувалися, видаючи себе за корінне населення Далекого Сходу, маючи відповідні документи. Їх підготували в Мулінську та Рязані, щоб вони могли проводити операції на заході країни.

Росія платить за війська КНДР нафтою та зенітним ракетами

Сполучені Штати і Південна Корея звинуватили ядерну КНДР у тому, що вона відправила понад 10 000 своїх солдатів на допомогу Росії у війні з Україною, а експерти стверджують, що в обмін на це Кім Чен Ин прагнув отримати передові технології та бойовий досвід для своїх військ.

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Національна служба розвідки Сеула повідомляла, що Пхеньян відправив до Росії ще більше артилерійських систем і ракетних пускових установок.

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Розгортання північнокорейських військ у Росії спонукало Вашингтон зняти обмеження для Києва на удари по Росії американською далекобійною зброєю.

згідно з аналізом Kyiv Post, постачання північнокорейських артилерійських снарядів і ракет Москві можна було простежити ще раніше – з 2023 року.