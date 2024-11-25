Понад 120 000 українців повернулися до своїх домівок на окупованих Росією територіях Донбасу за останній рік через труднощі, з якими вони стикнулися як внутрішньо переміщені особи.

Як повідомив Kyiv Post радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, всі вони дістаються додому через московський аеропорт Шереметьєво. Росія закрила останній пункт пропуску на кордоні між Сумською областю України та Курською областю Росії влітку, коли ЗСУ розпочали Курську операцію.

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За словами Андрющенка, він отримав дані від російських чиновників, які контролюють пункт пропуску «Шереметьєво», які свідчать про те, що основною причиною повернення цих людей є фінанси.

«Ця хвиля почалася минулого року після того, як український уряд скасував соціальну виплату в розмірі 2 000 гривень (48 доларів) для внутрішньо переміщених українців. Але головна причина в тому, що їм ніде жити», – сказав Андрущенко.

Він додав, що середня зарплатня українського працівника, який виїхав з Донбасу в 2022 році, нижча за оренду квартири на більшій частині України, і це також робить найпопулярнішу в Україні іпотечну програму «Єдність» недоступною для ВПО, додав він. Внутрішньо переміщені українці складають лише 2% від 13 000 позичальників за цією програмою.

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«[Програма] підходить біженцям з Києва, Бучі, Гостомеля, але люди з Маріуполя, Бердянська, Волновахи, Токмака, Мелітополя не можуть собі цього дозволити», – пояснив Андрющенко.

Такі міста, як Київ, мають більше робочих місць, тому біженці, як правило, залишаються там частіше. Інші регіони, за словами Андрущенка, не мають таких позитивних перспектив. Більше людей повертаються з заходу України, але менше з Дніпра.

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У деяких регіонах біженців мало, тому що вони «недружні» до внутрішньо переміщених осіб – тобто там вони не можуть знайти роботу, ціни занадто високі для прожитку, або місцеві громади виявилися «закритими».

Чому українці обирають Шереметьєво

Після того, як Росія закрила Курський пункт пропуску разом з наземними пунктами в'їзду до Латвії, цей аеропорт став єдиним офіційним способом в'їзду в країну для українців. Маршрут пролягає від Києва автобусом до Варшави, потім до Мінська і, нарешті, до Москви літаком.

Після прибуття українці повинні пройти «фільтрацію». Російські прикордонники допитують їх на предмет лояльності до України. Вони перевіряють їхні документи і переглядають телефони в пошуках контактів, фотографій, повідомлень або будь-яких інших записів, які можуть свідчити про їхню проукраїнську позицію, що зробить неможливим їхнє повернення на окупований Росією Донбас.

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«Нас 27 годин тримали на підлозі в маленькій кімнаті, – розповіла Kyiv Post Ангеліна, молода жінка, яка нещодавно повернулася додому в окупований Донецьк, щоб продати своє майно. – Вони дали мені анкету з абсурдними запитаннями. Наприклад, «Як ви ставитеся до Спеціальної військової операції?» – так росіяни називають війну. Якщо ти скажеш, що не підтримуєш війну проти України, у тебе будуть проблеми. Якщо скажеш, що підтримуєш, тебе можуть пропустити, але тоді ти будеш під загрозою, бо твої дані можуть потрапити до рук українських спецслужб – і що тоді?».

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«Морально це дуже важко», – каже Ангеліна.

Навіть після кількох діб очікування без їжі та води немає жодних гарантій, що репатріантів пропустять на підконтрольну Росії територію.

Українці сплять на підлозі в очікуванні прикордонного контролю в Шереметьєво. Джерело: Крим Реалії, Радіо Свобода.

Слизька статистика

Андрющенко сказав Kyiv Post, що його команда звірила дані, отримані від російських чиновників, з повідомленнями інформаторів, «які перебувають у Маріуполі». Вони стверджують, що ще кілька тисяч людей намагалися повернутися додому, але їх не пропустили через кордон.

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«120 - 130 тисяч людей в'їхали на окуповану територію, а близько 200 тисяч не пропустили, – сказав він. – Ще 50 - 70 тисяч не пропустили в Росію на прикордонному пункті пропуску в Мінську».

Цифру 130 000 озвучив у серпні народний депутат Максим Ткаченко. Він є членом партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» і очолює парламентську групу, яка представляє права внутрішньо переміщених українців. Один представник місцевої влади зі Сходу повідомив Kyiv Post, що ця цифра може сягати 300 000, але Андрющенко вважає її «завищеною».

Статистика росіян скромніша. Представниця прикордонного контролю Шереметьєво Оксана Мищенко повідомила російським телеканалам, що з жовтня 2023 року в аеропорт Шереметьєво прибуло 107 000 українців, і лише 83 000 із них було дозволено в'їзд.

Висновок очевидний – щонайменше 100 тисяч українців повернулися на окуповану Росією територію. І така кількість вражає.

«Понад сто тисяч українців – це вже досить багато, – сказав в інтерв'ю Kyiv Post директор Інституту поведінкових досліджень Американського університету в Києві Володимир Вахітов. – Однак ця цифра все ще являє собою широкий спектр розпливчастих оцінок, озвучених різними чиновниками по обидва боки кордону, а не достовірні дані, засновані на вибірках чи опитуваннях».

Неспроможність захистити внутрішньо переміщених українців

За словами Вахітова, відсутність місцевої інфраструктури, житла та робочих місць у приймаючих містах також є проблемою для ВПО, і, зважаючи на мільйонні масштаби цієї проблеми, міста і регіони потребують підтримки на рівні держави, сказав Вахітов.

Незважаючи на успішну реформу децентралізації в Україні, місцеві органи влади в Україні в питаннях внутрішньо переміщених українців досі чекають на рішення від адміністрації в Києві. Місцеві громади, які прийняли велику кількість вимушених переселенців, стикаються з проблемами масштабування, оскільки їм не вистачає ресурсів для швидкого розширення місцевої інфраструктури.

«Основні проблеми, з якими вони стикаються, включають застарілі житлові норми, регулювання ринку праці та невідповідність навичок, а також забезпечення достатніх ресурсів без додаткової допомоги з боку центрального уряду», – сказав Вахітов.