Фундація "Habitat for Humanity Poland" втретє проводить набір заявок на отримання фінансової допомоги в межах програми "RemontujeMY".

Ця програма призначена для тих, хто приїхав до Польщі з України після початку повномасштабної війни та самостійно ремонтує орендоване житло, повідомляє Yavp.pl.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як українців у Польщі можуть отримати кошти на ремонт

Стаити учасником програми можуть українці, які винаймають житло в Польщі або проживають у соціальному житлі та власники житла (громадяни Польщі або України), яке орендують українці.

Advertisement

Як отримати допомогу:

ознайомтесь з регламентом програми

отримайте згоду власника житла на проведення ремонту (заповніть "Договір на проведення ремонту")

заповніть заявку на фінансування на сайті організаторів

зробіть ремонт, зберіть рахунки-фактури, що підтверджують ваші витрати

надішліть рахунки до "Habitat for Humanity Poland".

Допомога надається у формі компенсації витрат (до 7000 злотих).

Спочатку ви оплачуєте ремонт самостійно, а потім отримуєте відшкодування. Відшкодування можна використати на невеликий ремонт або облаштування житла.

Заявки приймаються до 23 грудня 2024 року.

Результати будуть оголошені після 10 січня 2024 року.

Більше по темі У Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні Учасники пам’ятного заходу провели паралелі між минулим та сьогоденням.

Якщо виникнуть питання, пишіть на [email protected].

Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.