Фундація "Habitat for Humanity Poland" втретє проводить набір заявок на отримання фінансової допомоги в межах програми "RemontujeMY".

Ця програма призначена для тих, хто приїхав до Польщі з України після початку повномасштабної війни та самостійно ремонтує орендоване житло, повідомляє Yavp.pl.

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Як українців у Польщі можуть отримати кошти на ремонт

Стаити учасником програми можуть українці, які винаймають житло в Польщі або проживають у соціальному житлі та власники житла (громадяни Польщі або України), яке орендують українці.

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Як отримати допомогу:

  • ознайомтесь з регламентом програми
  • отримайте згоду власника житла на проведення ремонту (заповніть "Договір на проведення ремонту")
  • заповніть заявку на фінансування на сайті організаторів
  • зробіть ремонт, зберіть рахунки-фактури, що підтверджують ваші витрати
  • надішліть рахунки до "Habitat for Humanity Poland".

Допомога надається у формі компенсації витрат (до 7000 злотих).

Спочатку ви оплачуєте ремонт самостійно, а потім отримуєте відшкодування. Відшкодування можна використати на невеликий ремонт або облаштування житла.

Заявки приймаються до 23 грудня 2024 року.

Результати будуть оголошені після 10 січня 2024 року.

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Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.

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