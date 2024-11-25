Фундація "Habitat for Humanity Poland" втретє проводить набір заявок на отримання фінансової допомоги в межах програми "RemontujeMY".
Ця програма призначена для тих, хто приїхав до Польщі з України після початку повномасштабної війни та самостійно ремонтує орендоване житло, повідомляє Yavp.pl.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Як українців у Польщі можуть отримати кошти на ремонт
Стаити учасником програми можуть українці, які винаймають житло в Польщі або проживають у соціальному житлі та власники житла (громадяни Польщі або України), яке орендують українці.
Як отримати допомогу:
- ознайомтесь з регламентом програми
- отримайте згоду власника житла на проведення ремонту (заповніть "Договір на проведення ремонту")
- заповніть заявку на фінансування на сайті організаторів
- зробіть ремонт, зберіть рахунки-фактури, що підтверджують ваші витрати
- надішліть рахунки до "Habitat for Humanity Poland".
Допомога надається у формі компенсації витрат (до 7000 злотих).
Спочатку ви оплачуєте ремонт самостійно, а потім отримуєте відшкодування. Відшкодування можна використати на невеликий ремонт або облаштування житла.
Заявки приймаються до 23 грудня 2024 року.
Результати будуть оголошені після 10 січня 2024 року.
У Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
Якщо виникнуть питання, пишіть на [email protected].
Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці
У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".
"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.
Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.