Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук спростувала заяви про масове повернення українських переселенців на окуповані території.

ОПУ спростував заяви про повернення українців на ТОТ

"Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою.

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От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - ідеться у повідомленні.

Верещук назвала такі заяви брехнею та неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій та будують нове життя.

Вона зазначила, що держава дійсно не може забезпечити переселенців усім необхідним на довоєнному рівні, але тимчасове житло та робота для охочих є.

Заступниця керівника ОПУ вважає, що причини повернення деяких українців на ТОТ криються не в відсутності державної допомоги, а в інших факторах.

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Раніше нардеп Максим Ткаченко розповідав, що повернення переселенців на тимчасово окуповані території є наслідком того, що вони отримують недостатню допомога з боку держави, проблеми з роботою та житлом.

Понад 100 тисяч українців повернулися на ТОТ

Понад 120 000 українців повернулися до своїх домівок на окупованих Росією територіях Донбасу за останній рік через труднощі, з якими вони стикнулися як внутрішньо переміщені особи.

Як повідомив Kyiv Post радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, всі вони дістаються додому через московський аеропорт Шереметьєво.

Читайте подробиці у матеріалі Kyiv Post.