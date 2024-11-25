Українські розвідники показали безпілотники, якими Головне управління розвідки Міноборони України атакує російські військові об'єкти, повідомило ГУР.

ГУР показало дрони з вибухівкою для ударів по росіянах − подробиці

"Зграя дронів готова до зльоту. У кожному − по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя - частина удару по військових цілях держави-агресора Росії", − наголосило ГУР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Командир групи операторів далекобійних БпЛА ГУР МО України розповів, що підготовка до виконання бойових завдань відбувається в декілька етапів. Спочатку ретельно аналізуються цілі, визначається можливість їх досягти, вивчаються системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби противника з метою розробки оптимальних маршрутів для безпілотників.

Advertisement

Попри те, що останнім роком умови для виконання таких завдань значно ускладнилися, українські розвідники успішно вирішують поставлені завдання.

Українська розвідка зауважила, що впродовж повномасштабної війни використання ударних дронів зазнало суттєвих змін.

Розвідник у відео програми "Донбас Реалії" повідомив, що саме їхня група першою почала використовувати далекобійні безпілотні літальні апарати та продовжує вдосконалювати цю технологію. За його словами, наразі вони здатні уразити цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Advertisement

Дрони ГУР налетіли на нафтобазу в Калузькій області Росії

У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області.

Джерело в ГУР додало, що ціллю стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії проти України.

Повідомлялося також і про атаку й на Калузький приладобудівний завод "Тайфун", який розробляє та виготовляє складну радіоелектронну техніку спеціального і цивільного призначення. Він також виробляє радіолокаційне обладнання для ВМФ РФ, зокрема, для берегових ракетних комплексів.