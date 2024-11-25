Повернення переселенців на тимчасово окуповані території є наслідком того, що вони отримують недостатня допомога з боку держави, проблеми з роботою та житлом.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу.

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«Головною причиною повернення вимушених переселенців на ТОТ є те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо», - зазначив він.

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За його словами, велика кількість переселенців не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а також через низьку зарплату.

«Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч», - наголосив Ткаченко.

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Водночас народний депутат наголосив, що коли переселенці починають працювати — вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

Окрім того, він заявив, що однією з основних проблем для ВПО є житло.

Щонайменше 100 тисяч українців повернулися на окуповану Росією територію

«Понад сто тисяч українців – це вже досить багато, – розповів інтерв'ю Kyiv Post директор Інституту поведінкових досліджень Американського університету в Києві Володимир Вахітов. – Однак ця цифра все ще являє собою широкий спектр розпливчастих оцінок, озвучених різними чиновниками по обидва боки кордону, а не достовірні дані, засновані на вибірках чи опитуваннях».

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За словами Вахітова, відсутність місцевої інфраструктури, житла та робочих місць у приймаючих містах також є проблемою для ВПО, і, зважаючи на мільйонні масштаби цієї проблеми, міста і регіони потребують підтримки на рівні держави, сказав Вахітов.

Незважаючи на успішну реформу децентралізації в Україні, місцеві органи влади в Україні в питаннях внутрішньо переміщених українців досі чекають на рішення від адміністрації в Києві. Місцеві громади, які прийняли велику кількість вимушених переселенців, стикаються з проблемами масштабування, оскільки їм не вистачає ресурсів для швидкого розширення місцевої інфраструктури.

«Основні проблеми, з якими вони стикаються, включають застарілі житлові норми, регулювання ринку праці та невідповідність навичок, а також забезпечення достатніх ресурсів без додаткової допомоги з боку центрального уряду», – сказав Вахітов.