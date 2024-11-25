Сьогодні вранці, близько 5:30, у Вільнюсі сталася авіакатастрофа. Вантажний літак німецької компанії DHL, що прямував з Лейпцига, впав неподалік столичного аеропорту.

Літак розбився поруч із двоповерховим житловим будинком, повідомляє Delfi.

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Авіакатастрофа у Вільнюсі - що відомо

На борту перебували четверо людей: два пілоти та два працівники компанії. За попередніми даними, один пілот, громадянин Іспанії, загинув.

Рятувальникам вдалося звільнити іншого пілота, його стан оцінюється як важкий.

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Двоє інших постраждалих, громадяни Литви та Німеччини, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

На місце події оперативно прибули рятувальні служби, поліція та медики. Загалом було евакуйовано 13 осіб.

За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи у Вільнюсі, ймовірно, стали технічні проблеми з літаком, повідомив голова Національного центру управління в кризових ситуаціях Литви Вілмантас Віткаускас.

Він зазначив, що поки що зарано робити остаточні висновки, оскільки розслідування тільки розпочалося. Аеропорт Вільнюса створив оперативний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Пресслужба відомства наголосила, що країна продовжує свою непохитну підтримку України.

"Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", − йдеться в повідомленні.