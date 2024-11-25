Партизанський рух “Атеш” повідомляє, що Росія очікує висадки українського десанту в Євпаторії, що на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Агент руху “Атеш” з євпаторійської Національної гвардії Росії (Росгвардії) повідомив, що росіяни очікують висадки українських ДРГ в цьому районі.

“У зв'язку з цим вони активно зміцнюють оборонні споруди по всьому місту та його околицях”, - йдеться в дописі партизанів у понеділок, 25 листопада.

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Також стало відомо, що приблизно половина родин офіцерів Росгвардії покинула півострів через побоювання щодо можливих бойових дій у Євпаторії.

Партизанський рух, зі свого боку, закликає місцевих жителів ділитися з ним інформацією.

Минулого тижня, під час розвідки в районі Євпаторії агент руху "Атеш" виявив, що російські війська перемістили військову техніку та системи ППО в район Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту.

Це залишило авіаремонтний завод і прилеглий аеродром практично без захисту та техніки. На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків і стара зенітна установка "ЗУ-23-2", ймовірно призначена для боротьби з дронами.

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Від початку російської агресії на сході України та анексії Криму українська армія та спеціальні підрозділи постійно готуються до можливих операцій на території півострова.

Українські десантні операції та диверсії, хоча й не завжди публічно підтверджені, є частиною стратегії з деокупації півострова, що включає різні тактичні кроки, спрямовані на ослаблення російської присутності на території Криму.

Враховуючи постійну загрозу з боку України, Росія активно зміцнює свої оборонні позиції в Криму. Це включає в себе побудову нових оборонних споруд, а також активну діяльність Росгвардії та військ ППО.

Хоча офіційних підтверджень потенційних десантних операцій у Криму натепер немає, військові експерти і аналітики вважають, що українські сили, в тому числі спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), можуть реалізувати таку стратегію в майбутньому, якщо дозволить ситуація на фронті. Висадка десанту в Криму є однією з потенційних складових стратегії повернення півострова під контроль України.