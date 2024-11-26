З приходом зими в Польщі водіїв чекають не тільки снігопади та ожеледиця, а й посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

За неочищений від снігу автомобіль, брудні фари чи номерні знаки передбачені штрафи до 3000 злотих, повідомляє InPoland.

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За що можуть оштрафувати водіїв у Польщі взимку

1. Брудний автомобіль

Перш ніж вирушати в дорогу, переконайтеся, що ваш автомобіль повністю очищений від снігу та льоду. Особливу увагу зверніть на дах, лобове скло та фари.

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Залишки снігу на даху можуть зісковзнути під час руху та створити аварійну ситуацію, а засніжене лобове скло обмежує видимість.

Штраф за неочищений автомобіль — до 3000 злотих та 15 штрафних балів.

2. Брудні або засніжені фари

В умовах поганої видимості фари відіграють ключову роль у безпеці дорожнього руху.

Засніжені або брудні фари значно знижують видимість, що збільшує ризик аварій.

За це порушення передбачено штраф до 500 злотих та 8 штрафних балів.

3. Нечитані номерні знаки

Номерні знаки мають бути чітко видимими за будь-яких погодних умов.

Якщо номерні знаки забруднені снігом або льодом, водій може отримати штраф до 500 злотих та 8 штрафних балів.

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4. Прогрівання двигуна в житловій зоні

У Польщі заборонено прогрівати автомобіль з працюючим двигуном у житлових зонах та громадських місцях.

Це правило пов'язане з турботою про екологію та здоров'я мешканців. Штраф за таке порушення – 300 злотих.

5. Залишення автомобіля без нагляду з працюючим двигуном

Навіть якщо ви залишаєте автомобіль з працюючим двигуном лише на кілька хвилин, це вважається порушенням і карається штрафом у розмірі 50 злотих.