Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК, ідеться на сайті МОЗ.

Які чиновники пройдуть перевірку на інвалідність?

"Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень МСЕК", - йдеться у повідомленні.

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Серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України

26% – працівники органів прокуратури

17% – працівники органів митної служби

25% – працівники інших державних органів.

Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.

У разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їх перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317.

Нові законопроєкти у межах реформи МСЕК - що відомо

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.

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Ці законопроєкти потрібні для продовження реформи медико-соціальної експертизи.

Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби.