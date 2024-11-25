184 компанії в Україні перебувають під санкціями РНБО, повідомив Опендатабот.

Чому українські компанії потрапляють під санкції РНБО?

За даними Опендатабот, кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями ще три роки. Цьогоріч таких бізнесів побільшало на 119.

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36 бізнесів вийдуть з під обмежень не раніше 2034 року, а на безстроковому терміні перебувають 28 компаній.

Серед підсанкційних компаній найбільше представників оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами − 61 компанія. Ще 19 займаються спеціалізованими будівельними роботами.

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У трійці також виробництво кіно та будівництво споруд − по 7 компаній.

Де в Україні найбільше підсанкційних компаній

Найбільше бізнесів під санкціями в Києві − 102. В Одеській області їх 17, а у Львівській − 13.

Серед підсанкційних компаній трійка лідерів за доходом у 2023 році така:

Паріматч − 2,6 млрд гривень;

Колден Фандс − 223 млн гривень;

Високовольтний союз-РЗВА − 120 млн гривень.

Як зазначив Опендатабот, вийти із санкційного списку можна за підписання відповідного рішення РНБО Президентом України або якщо термін дії санкцій проти підприємства вичерпався та їх не поновили.

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Найбільш дохідними бізнесами, які покинули санкційний список, є такі: