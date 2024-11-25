Міністерство оборони України допустило до використання у ЗСУ переносний тренажер «Безпечне небо» для підготовки зенітних вогневих груп.

Пристрій інтегрується до зброї, якою користуються зенітники, повідомила пресслужба Міноборони.

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Тренажер «Безпечне небо» - що відомо

Використання тренажера не потребує витрати боєкомплекту.

Розрахунки мисливців за ворожими повітряними цілям можуть проводити тренування будь-де. Під час навчання програма дає підказки.

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Також є режим приймання заліків та підрахунку балів на кожному проміжному етапі тренування – так інструктор зможе об’єктивно оцінити навички того, хто навчається.

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