Прем’єр-міністр Румунії та лідер Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку пішов у відставку з поста очільника партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

Він фінішував третім, пише "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Марчел Чолаку подав у відставку - подробиці

Чолаку оголосив у понеділок, що в неділю ввечері подав заяву про відставку генеральному секретарю соціал-демократів.

"Я хочу привітати тих, хто пройшов у другий тур. Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною", – сказав він.

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Результати виборів у Румунії

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-мінісстр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце.

Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.