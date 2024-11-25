Міжнародна коаліція безпілотників спрямує 1,8 мільярда євро на підтримку українських військових.

Це фнансування дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Як коаліція дронів буде допомагати Україні у 2025 році

"1,8 мільярда євро – саме стільки цього року виділять країни Міжнародної коаліції безпілотників для підтримки Збройних сил України. Про це повідомили наші партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу", - зазначив Умєров.

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31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

"Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів — на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів — на спільні закупівлі в рамках коаліції", - поінформував міністр.

Крім того, з латвійськими партнерами була підписана угода про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

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Коаліція дронів − що треба знати

18 вересня стало відомо, що країнські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "коаліція дронів".

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

У межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції.

17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах ініціативи.