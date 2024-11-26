Рік добігає кінця, тож час задуматися над календарем свят на 2025 рік. Зібрали для вас дати найважливіших церковних подій, постів та поминальних днів. Дізнайтесь, дати святкування визначних свят, які змінюються щороку.

Церковні свята на 2025 рік: перехідні та неперехідні дванадесяті свята

Річне коло богослужінь складається з 12 дванадесятих свят та будується навколо Великодня. Загалом церковний рік починається 1 вересня, на свято церковного Новоліття. Ще у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський церковний календар, що використовується в 10 з 16 автокефальних церков.

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Українські православні священики та віруючі беруть участь у Великодньому богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври в Києві, 5 травня 2024 року. (Фото Анатолія СТЕПАНОВА / AFP)

Великдень – це найбільше свято християн, яке вважається "святом свят і торжеством торжеств". Його дата змінюється щороку, у 2025 році Воскресіння Христове святкуватимемо 20 квітня. Це доволі рідкісний випадок, коли й католики, й православні святкуватимуть Пасху разом в один день.

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Три великих церковних свята українці відзначатимуть в дні вирахувані відповідно до дати святкування Великодня. Такі свята називаються перехідними. Це:

Вхід Господній в Єрусалим, в народі Вербна Неділя – 13 квітня

Вознесіння Господнє – 29 травня

День святої Трійці, П'ятдесятниця або Зелені свята – 8 червня

Інші дванадесяті свята завжди мають визначену дату, тож відзначаються в один і той самий день:

Богоявлення або Хрещення Господнє – 6 січня

Стрітення Господнє – 2 лютого

Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня

Преображення Господнє – 6 серпня

Успіння Богородиці – 15 серпня

Різдво Богородиці – 8 вересня

Воздвиження Господнього Хреста – 14 вересня

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада

Різдво Христове – 25 грудня

Великі свята та дати постів перед ними на 2025 рік

Пости — це особливі періоди, зазвичай перед великими святами, коли віряни дотримуються суворих правил харчування. Люди вважають, що така аскеза потрібна для очищення душі та тіла. В такі дні віряни не лише обмежують свій раціон, вони також присвячують вільний час молитвам.

Пости бувають багатоденні та одноденні. Зазвичай, піст - це відмова від їжі тваринного походження, сироїдіння чи максимальне обмеження щодо різної їжі. Постами також вважаються відмова від тваринної їжі щосереди та щоп'ятниці, що практикують деякі віряни.

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Найдовший піст у церковному календарі - це Велика Чотиридесятниця. Він триває 48 днів і завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Господнього) та завершується в суботу.

Серед одноденних постів найважливіші:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

А ось чотири важливі багатоденні пости 2025 року:

Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;

Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;

Успенський піст — від 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Поминальні дні 2025 року: що таке батьківські суботи?

Дівчина запалює свічки під час недільної меси в Гарнізонному католицькому костелі Святих Петра і Павла у Львові, 27 березня 2022 року. (Фото Юрія Дячишина / AFP)

Батьківська субота — це день поминання, коли вшановують померлих родичів. Зазвичай більшість поминальних днів припадають на суботи, але подкуди вони випадають й на інші дні тижня. Їхні дати змінюються залежно від церковних свят і постів, а оскільки Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, то треба звикати до нових дат.

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Традиційно напередодні батьківських днів у храмах відбуваються панахиди, що називаються парастас (перекладається з грецької як "клопотання" чи "прохання"). Власне у поминальний день вранці відбувається літургія, на якій можна замовити молитву про упокій чи сорокоуст.

Також в цей день можна приносити до храмів пісні продукти або роздавати їх нужденним. Відвідувати кладовища та приносити померлим квіти не обов’язково, це родичі вирішують самі, адже головне це молитва.

Дати поминальних субот у 2025 році: