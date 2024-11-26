Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна не відправлятиме свої війська в Україну.

Про це він повідомив на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії, зазначає Sky News.

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Британія не змінить рішення щодо відправки своїх військових в Україну

Напередодні газета Le Monde повідомила, що Франція і Великобританія «не виключають» відправки військ і приватних оборонних компаній в Україну, посилаючись на неназвані джерела.

Девід Леммі заявив газетам La Repubblica, Le Monde і Die Welt, що ця інформація не відповідає дійсності.

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«Ми дуже чітко заявляємо, що ми готові і продовжуємо підтримувати українців, зокрема, тренуваннями, але вже давно існує позиція, що ми не відправляємо британські війська на театр воєнних дій. Це, безумовно, позиція Великої Британії, і вона залишається такою і зараз», - зазначив Леммі.

Його також запитали, чи можуть приватні підрядники з Великої Британії поїхати замість них.

«Ми не відправляємо британські війська в Україну, але ми продовжуємо підтримувати Україну тренуваннями та військовою допомогою, і ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати це робити доти, доки це буде потрібно і доцільно», - додав міністр.

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Відправка іноземних військових в Україну: що відомо

У лютому президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну.

Однак тоді така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.

Американські військові не воюватимуть в Україні, але Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть її, заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.