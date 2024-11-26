Військово-морські сили США у вівторок направили багатоцільовий протичовновий літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку.

Цей крок, який Вашингтон називає демонстрацією підтримки вільного судноплавства в регіоні, викликaв різку реакцію з боку Китаю.

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США ігнорують протести Китаю

У заяві 7-го флоту ВМС США ідеться, що проліт літака P-8A Poseidon через Тайванську протоку відбувся відповідно до міжнародного права і демонструє відданість США принципу вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

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Пекін розцінив дії США як провокацію, заявивши про розгортання військ у відповідь на проліт американського літака.

«Повідомлення американської сторони спотворюють правові принципи, заплутують громадську думку та вводять в оману міжнародну спільноту», - заявив речник командування Східного військового округу полковник Цао Цзюнь.

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США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року

Керівниця військово-морських операцій США Лізи Франкетті заявляла, що 2027 рік вказаний на основі оцінок щодо потенційної дати вторгнення Китаю в Тайвань.

Згідно зі стратегією Сполучених Штатів, іншою метою американських ВМС є посилення довгострокової переваги.

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Нова стратегія спрямувана на готовність протистояти викликам, які зростають, з боку Китаю і з розгортанням передових технологій.

Командування ВМС країни зазначило, що у США окрім КНР є інші конкуренти, з якими потрібно боротися: Росія, Іран і угруповання бойовиків "Хезболла".

Військові навчання США та Філіппін - що відомо

18 листопада Філіппіни і США підписали угоду про обмін даними військової розвідки для поглиблення оборонних зв'язків.

15 жовтня США і Філіппіни розпочали спільні щорічні навчання Kamandag (інша назва Venom), які спрямовані на захист північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон.

Американсько-філіппінські навчання відбулися на тлі ескалації конфлікту між Китаєм і Філіппінами за рифи і акваторію Південно-Китайського моря, на яку претендує Пекін.