З 29 листопада по 1 грудня в Києві за адресою проспект Степана Бандери 36 (ТРЦ Blockbuster Mall) відбудеться безплатний благодійний музичний фестиваль B-Mall Fest.

Фестиваль B-Mall Fest − подробиці

У події братимуть участь понад 20 українських артистів, зокрема Монатік, Дантес, Олег Скрипка, ТНМК, Друга Ріка та інші.

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Вхід на фестиваль безплатний, але відвідувачі можуть зробити донат.

Головний організатор фестивалю Юрій Зейкан зазначив, що команда доклала значних зусиль, щоб зробити вхід на фестиваль безплатним для всіх охочих.

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За його словами, важливо, щоб кожен відвідувач мав можливість не лише підтримати благодійну ініціативу, але й подбати про своє ментальне здоров’я та відчути єдність з іншими учасниками.

Фото: пресслужба фестивалю B-Mall Fest

Куди спрямують зібрані кошти з фестивалю B-Mall Fest

Зібрані кошти розподілять між трьома такими бригадами:

150 ОМБР мобільних груп ППО потрібні 20 прожекторів ЗПР-45 для захисту від ворожих безпілотників та виявлення ударних дронів;

Фонд Наступу "Бригада Буревій" потребує ударні FPV-дрони (1 000 одиниць) для посилення бойових можливостей на Луганському напрямку;

93 ОМБр необхідно забезпечити зв'язком Starlink для постійної та надійної комунікації на фронті.

PR-менеджерка фестивалю Олександра Руренко додала, що організатори усвідомлюють важливість збору коштів для військових і обрали креативний підхід, щоб залучити якнайбільше людей до участі у благодійній акції.

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Вона зауважила про необхідність інформування широкого кола людей про проведення фестивалю, особливо зважаючи на наявність у ТРЦ одного з найбільших укриттів у Києві.

Розклад фестивалю B-Mall Fest

Повний розклад фестивалю B-Mall Fest можна переглянути тут: