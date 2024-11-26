Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України ретельно дотримуватися правил безпеки на тлі погіршення безпекової ситуації в Ісламабаді та інших населених пунктах Пакистану.
Українців у Пакистані закликали притримуватися правил безпеки
МЗС наполегливо рекомендує громадянам України:
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- уникати місць скупчення людей через протести в столиці країни та інших містах
- дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країн
- виконувати законні вимоги правоохоронних органів
- відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації
- не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності
- завжди мати при собі документи, які посвідчують особу
- виявляти підвищену пильність та обережність.
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан:
- за номером телефону +92-326-155-57-77
- за адресою електронної пошти: [email protected]
- на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].
Протести у Пакистані - що відомо
У столиці Пакистану увійшла колона з тисяч протестувальників, які вимагають звільнення з ув’язнення експрем'єр-міністра Імрана Хана.
Збройні сили використовують сльозогінний газ проти мітингувальників.
Вимоги активістів: звільнити Хана й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) та розпустити нинішній уряд.
Влада Пакистану призупинила послуги мобільного зв’язку та Інтернету в “територіях з проблемами безпеки”.
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Шосе, що веде до Ісламабаду, було заблоковано там, де прихильники PTI мали наблизитися до міста.
Хан перебуває у в'язниці з серпня минулого року. У 2022 році парламент відсторонив його з посади очільнки уряду.
Йому пред'явлено низку звинувачень, починаючи від корупції до підбурювання до насильства.
Хан і його партія відкидають усі звинувачення.