Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України ретельно дотримуватися правил безпеки на тлі погіршення безпекової ситуації в Ісламабаді та інших населених пунктах Пакистану.

Українців у Пакистані закликали притримуватися правил безпеки

МЗС наполегливо рекомендує громадянам України:

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уникати місць скупчення людей через протести в столиці країни та інших містах

дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країн

виконувати законні вимоги правоохоронних органів

відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації

не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу

виявляти підвищену пильність та обережність.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан:

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за номером телефону +92-326-155-57-77

за адресою електронної пошти: [email protected]

на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].

Протести у Пакистані - що відомо

У столиці Пакистану увійшла колона з тисяч протестувальників, які вимагають звільнення з ув’язнення експрем'єр-міністра Імрана Хана.

Збройні сили використовують сльозогінний газ проти мітингувальників.

Вимоги активістів: звільнити Хана й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) та розпустити нинішній уряд.

Влада Пакистану призупинила послуги мобільного зв’язку та Інтернету в “територіях з проблемами безпеки”.

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Шосе, що веде до Ісламабаду, було заблоковано там, де прихильники PTI мали наблизитися до міста.

Хан перебуває у в'язниці з серпня минулого року. У 2022 році парламент відсторонив його з посади очільнки уряду.

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Йому пред'явлено низку звинувачень, починаючи від корупції до підбурювання до насильства.

Хан і його партія відкидають усі звинувачення.