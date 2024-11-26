Бійці спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони, за підтримки фонду MacPaw Foundation, провели операцію з порятунку 15 котів з острова Зміїний.

Бійці ГУР провели нетипову спецоперацію на Одещині

Тварин доставили до притулку "Сіріус", де вони пройдуть адаптацію. Після цього кожен бажаючий зможе взяти котика під опіку.

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Це не перший випадок, коли українські військові рятують тварин під час війни.

Раніше бійці 92-ї бригади знайшли та передали Кирилу Буданову совенят.

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А у квітні 2022 року волонтери MacPaw Foundation допомагали притулку "Сіріус" з кормом та необхідними речами для тварин.