Норвегія виділила ще 4,5 мільйона доларів на гуманітарну ініціативу "Зерно з України", ідеться на сайті норвежського уряду.

Норвегія зробила внесок в ініціативу "Зерно з України"

Міністерка міжнародного розвитку Анне Беате Крістіансен Твіннерейм наголосила, що Норвегія прагне запобігти голоду в регіонах, що постраждали від глобальних криз.

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Загалом Норвегія вже надала 150 мільйонів норвезьких крон (близько 13,5 мільйонів доларів) на цю програму, яка допомагає постачати українське зерно до країн Африки, Азії та Близького Сходу.

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Завдяки "Зерну з України" понад 170 тисяч тонн зерна вже було доставлено до країн, що потерпають від голоду, таких як Ефіопія, Сомалі та Ємен.

Норвегія надала чергову допомогу Україні

22 листопада уряд Норвегії виділив 33 мільйони доларів США на підтримку оборонної промисловості України.

Ці кошти витратять на збільшення виробництва зброї та військової техніки в Україні.

Пріоритети виробництва визначатимуться на основі потреб України. Внутрішнє виробництво дозволить Україні ефективніше використовувати та підтримувати свої ресурси.

Норвегія приєдналася до моделі фінансування, розробленої Данією, яка передбачає прямі закупівлі у українських оборонних підприємств.