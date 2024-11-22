Уряд Норвегії виділив 500 мільйонів норвезьких крон (приблизно 33 мільйони доларів США) на підтримку оборонної промисловості України, ідеться на сайті уряду.

Норвегія надала чергову допомогу Україні

Ці кошти будуть спрямовані на збільшення виробництва зброї та військової техніки в Україні.

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам наголосив на важливості цієї допомоги, зазначивши, що Норвегія вже надає Україні зброю зі своїх запасів та закуповує її у вітчизняних виробників, але цього недостатньо.

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Він зазначив, що Україна має сама виробляти більше озброєння, а норвезька допомога сприятиме цьому.

Пріоритети виробництва визначатимуться на основі потреб України. Внутрішнє виробництво дозволить Україні ефективніше використовувати та підтримувати свої ресурси.

Норвегія приєдналася до моделі фінансування, розробленої Данією, яка передбачає прямі закупівлі у українських оборонних підприємств.

У межах цієї моделі також впроваджено механізми моніторингу та підзвітності.

Міністр Грам додав, що боротьба України має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, тому Захід повинен продовжувати шукати нові шляхи підтримки України.

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Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) раніше підписали угоду про співпрацю.

Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи

Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи.

Країнами-учасницями є Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

20 листопада була перша зустріч у цьому форматі, а наступне засідання має відбутися в Україні.