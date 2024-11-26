Президент Світового Конґресу Українців продовжив офіційний візит до країн Північної Європи у Фінляндії. 26 листопада Павло Ґрод зустрівся з представниками парламенту країни, аби обговорити підтримку України у її боротьбі проти російського агресора. 

На зустрічі з парламентською групою дружби з Україною йшлося про питання підтримки української громади, а також сприяння фінської влади у підтримці освіти та культурних осередків для українців.

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Фото: СКУ/Facebook

До складу делегації СКУ увійшли голова Товариства українців у Фінляндії (ТУФ) Василь Гуцул та заступник голови правління ТУФ Арсеній Свинаренко та Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ).

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Акція покликана нагадати про тих, хто, захищаючи Україну, опинився в руках ворога.

Представники СКУ наголосили на важливості інтеграції українців, але не асиміляції. Сторони також обговорили збільшення фінансової допомоги Україні, участь Фінляндії в данській ініціативі зі створення зброї в Україні та використання заморожених російських фондів у Фінляндії для потреб України.

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Напередодні Павло Ґрод та представники української громади Фінляндії зустрілися з Постійним секретарем Міністра оборони Фінляндії Есою Пулккіненим.

Фото: СКУ/Facebook

Президент СКУ також зустрівся з пані послом Канади у Фінляндії Жанет Стовел.

Фінляндія – остання країна у переліку офіційного візиту Павла Ґрода до країн Північної Європи. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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