Президент Світового Конґресу Українців продовжив офіційний візит до країн Північної Європи у Фінляндії. 26 листопада Павло Ґрод зустрівся з представниками парламенту країни, аби обговорити підтримку України у її боротьбі проти російського агресора.

На зустрічі з парламентською групою дружби з Україною йшлося про питання підтримки української громади, а також сприяння фінської влади у підтримці освіти та культурних осередків для українців.

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Фото: СКУ/Facebook

До складу делегації СКУ увійшли голова Товариства українців у Фінляндії (ТУФ) Василь Гуцул та заступник голови правління ТУФ Арсеній Свинаренко та Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ).

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Представники СКУ наголосили на важливості інтеграції українців, але не асиміляції. Сторони також обговорили збільшення фінансової допомоги Україні, участь Фінляндії в данській ініціативі зі створення зброї в Україні та використання заморожених російських фондів у Фінляндії для потреб України.

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Напередодні Павло Ґрод та представники української громади Фінляндії зустрілися з Постійним секретарем Міністра оборони Фінляндії Есою Пулккіненим.

Фото: СКУ/Facebook

Президент СКУ також зустрівся з пані послом Канади у Фінляндії Жанет Стовел.

Фінляндія – остання країна у переліку офіційного візиту Павла Ґрода до країн Північної Європи.