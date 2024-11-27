Мінометні міни вітчизняного виробництва неякісні й часто неточні. У вівторок українські військові оголосили про відкликання десятків тисяч цих боєприпасів, які поставили щонайменше сімом бойовим бригадам. Про це повідомляється в новинах та офіційних заявах.

У повідомленні Збройних сил України (ЗСУ) сказано, що 120-мм мінометні міни українського виробництва, видані військам, були відкликані через проблеми з якістю, але без зазначення кількості боєприпасів та підрозділів, яких це стосується.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Десятки тисяч мін для ЗСУ визнали бракованими − подробиці

В офіційній заяві йдеться, що проблеми бракованих мінометних мін і неналежного зберігання вже були виявлені державними слідчими, що війська будуть забезпечені «імпортними» мінометними мінами, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

З початку листопада українські ЗМІ з усе більшим обуренням повідомляли про проблеми з якістю 82-мм і 120-мм мінометних мін українського виробництва, а саме про несправні запали, неякісні ударники, слабкі вишибні заряди, низькосортну вибухівку та дешеві пакувальні матеріали, які пропускають вологу.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов, який першим повідомив про це, 6 листопада опублікував відео, яке, за його словами, записав український мінометник на передовій, скаржачись на браковані боєприпаси, що часом наражають на небезпеку тих, хто ними стріляє.

Advertisement

На кадрах видно міномет із наполовину застряглою в стволі міною. За словами мінометника, вона не запалилася. Він розповів, що в деяких партіях мін дев'ять із десяти, які йому вдалося вистрілити, не детонують через несправні запали.

Вишибні порохові заряди на заводі упаковують у тонкий целофан, який пропускає воду, через що вони сиріють. За словами бійця, неповне займання пороху може призвести до того, що міна впаде на землю всього за кілька метрів перед мінометом, і якщо вона вибухне, то постраждають не росіяни, а мінометники.

Advertisement

ЗСУ відкликають тисячі бракованих мін − що треба знати

Українські ЗМІ та військові аналітики також повідомили, що українські мінометні міни часто не спрацьовують. Два оператори безпілотників, з якими зв'язався Kyiv Post, розповіли, що в сухих умовах спостерігачі за корегуванням вогню вважали відмінним результатом, якщо одна мінометна міна з чотирьох уражала ціль.

Деякі мінометники на передовій намагалися вирішити проблему, виймаючи відсирілі порохові заряди з целофанової упаковки і розкладаючи їх на теплій поверхні. Зробити це складно, коли окопи затоплені, а заряди, які висихають, стають вибухонебезпечними, повідомляють ЗМІ.

Відносно дешеві міни обидві сторони використовують для ураження піхоти. З кінця 2023 року російська армія покладається на піші атаки, уникаючи великих втрат танків та іншої бронетехніки від українських безпілотників і користуючись дефіцитом мінометів в Україні.

Advertisement

У сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко від 23 листопада було показане відео нещодавно випущеного 120-мм міномета, зняте на Курахівському напрямку: міномет ще димів, а міна наполовину застрягла у стволі.

«Це відео з Курахівського напрямку. Там гаряче. І це повна дурня. Тому що це ніщо інше, як диверсія проти Збройних Сил. З боку наших виробників. З боку Міністерства оборони. Багато хто бачив відео з палаючим мінометом. І у мене є ще кілька таких. З усіх ділянок фронту. З Покровського напрямку, з Курахівського напрямку. Просто цілі партії бракованих 120-мм мінометних мін», – сказала Кирієнко.

Advertisement

23 листопада український військовий аналітик Олександр Кочетков повідомив у коментарях у Facebook, що Міністерство стратегічної промисловості – державне відомство, відповідальне за більшу частину військового виробництва, натепер поставило лише 18% повністю оплачених 120-мм мінометних мін, а 10% із тих, що були поставлені, були забраковані військовими через надто низьку якість.

«Деякі не вибухають після пострілу, або, що ще гірше, можуть розірватись у стволі міномета. І про це пишуть ЗМІ. Нагадаю, що переважна більшість живої сили противника на передовій знищується саме артилерійським і мінометним вогнем», – зазначив Кочетков.

Advertisement

За його словами, ненадійні мінометні міни вітчизняного виробництва підривають бойовий дух військ і марно витрачають і без того обмежені логістичні ресурси, які доправляють на фронт партії бракованих мін, а потім змушені повертати їх на заводи-виробники.

«Що це, як не недбалість, яка прирівнюється до саботажу?», – сказав він.

Кочетков та інші журналісти звинуватили в цьому державний концерн «Укроборонпром», відповідальний за виробництво і забезпечення якості зброї та техніки, виробленої в Україні для потреб Сил оборони. На момент публікації цієї статті концерн не відповів на запит Kyiv Post про коментар.

Скріншот із відео Юрія Бутусова, на якому видно, як 120-мм мінометна міна дає осічку, займається і падає за кілька метрів від мінометного ствола та мінометників.

25 листопада Бутусов заявив, що керівництво ЗСУ «нарешті» визнало проблеми з якістю і наказало відкликати понад 100 000 снарядів, які були видані семи бойовим бригадам. Не було зрозуміло, чи ці відкликані партії є загальною кількістю бракованих мін, виданих військам. Загалом, за його словами, українські виробники отримали з держбюджету суму, еквівалентну 600 мільйонам доларів США, на поставку близько 1,9 мільйона мінометних мін у 2024 році.

На початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вітчизняне виробництво боєприпасів досягло значного успіху, і що від початку російського вторгнення в лютому 2022 року вітчизняні виробники пройшли шлях від виробництва крихітної частки всіх мінометних мін і артилерійських снарядів, випущених на фронті, до виробництва кожного другого боєприпасу, випущеного по ворогу. За даними УНІАН, від жовтня 2024 року загальна кількість артилерійських снарядів і мінометних мін вітчизняного виробництва, замовлених урядом на 2024 рік, становила близько 2,5 млн одиниць.