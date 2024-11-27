Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, повідомив чинний президент США Джо Байден.

Ізраїль та Хезболла уклали перемир’я − подробиці

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", − пояснив Байден.

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Згідно з домовленостями, з 4.00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться.

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США розраховують, що ці домовленості будуть безстроковими.

Протягом 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська з Лівану, а ліванська армія повернеться на позиції в прикордонні з Ізраїлем райони. Для "Хезболли" доступ туди закриють.