Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, повідомив чинний президент США Джо Байден.

Ізраїль та Хезболла уклали перемир’я − подробиці

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", − пояснив Байден.

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Згідно з домовленостями, з 4.00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться.

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США розраховують, що ці домовленості будуть безстроковими.

Протягом 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська з Лівану, а ліванська армія повернеться на позиції в прикордонні з Ізраїлем райони. Для "Хезболли" доступ туди закриють.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив про перемогу над "Хезболлою"

11 листопада міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли.

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28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Згодом «Хезболла» підтвердила смерть Хасана Насралли.

У США заявили, що Ізраїль заздалегідь не попереджав Сполучені Штати про удари по Бейруту.

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