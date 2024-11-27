У ніч на 27 листопада ППО України збила 36 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 26-27 листопада − подробиці

89 ворожих безпілотників летіли з напрямків Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Їх збивали в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

48 дронів локаційно втрачені через протидію РЕБ Сил оборони, а 5 ще 5 вилетіли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та ТОТ України.