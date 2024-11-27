У ніч на 27 листопада ППО України збила 36 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 26-27 листопада − подробиці
89 ворожих безпілотників летіли з напрямків Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.
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Їх збивали в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
48 дронів локаційно втрачені через протидію РЕБ Сил оборони, а 5 ще 5 вилетіли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та ТОТ України.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів. Вчора Росія запустила рекордні 188 безпілотників. 95 БпЛА були локаційно втрачений через протидію РЕБ.
25 листопада, вночі, ППО збила 71 безпілотник. 145 ворожих БпЛА летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.
Хроніка війни в Україні. 27 листопада: «Для переговорів з позиції сили»
У ніч на 24 листопада Повітряні сили росіяни знову запустили по Україні безпілотники. Під ударом ворога був і Київ.
Тривога у місті тривала понад три години.