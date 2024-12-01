Вже третій рік поспіль українські футбольні змагання проходять в умовах повномасштабної війни. Незважаючи на безліч серйозних викликів, український жіночий футбол набуває все більшої популярності та дарує певне відчуття нормальності серед щоденних трагедій, з якими стикається Україна. Перед кожним матчем гравці виходять на поле з українськими прапорами та вшановують хвилиною мовчання загиблих героїв, завдяки яким в Україні можна продовжувати грати у футбол.

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Однією з найяскравіших зірок українського футболу є Натія Панцулая, ключова гравчиня національної жіночої збірної, харківського ФК «Металіст 1925» і амбасадорка українського бренду спортивного одягу SGK1 UA.

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В інтерв'ю, яке вона дала 18 листопада в Києві, вона розповідає про особливості підготовки та проведення матчів, різноманітні виклики, з якими стикаються українські футболістки в умовах воєнного стану, та гендерну рівність у спорті. Також Натія розповідає про те, як український жіночий футбол став ефективним інструментом спортивної дипломатії та м'якої сили, що об'єднує націю під час повномасштабного вторгнення.

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Нещодавно ви сягнули позначки у 150 матчів Української прем'єр-ліги та 50 матчів за ФК «Металіст 1925». Які ваші емоції від цього?

Я сприймаю це спокійно. Я б не знала, якби мені не повідомили в клубі. Мене більше цікавлять командні досягнення. Вони закарбувалися в моїй пам'яті на все життя.

Розкажіть про свій шлях до великого футболу. Що було ключовим моментом у вашій кар'єрі? Які завдання ставите перед собою в майбутньому?

Моя історія була банальною. Я виросла в селі, на вулиці, де жили переважно хлопці, і вони грали у футбол – так він поступово став моїм видом спорту. Ключовий момент був у дитинстві, коли мій батько брав мене на свої матчі. Він грав на позиції правого захисника, але не на професійному рівні, а для нашого села, де ми любили збиратися разом і грати у футбол. Він був азартним гравцем, і мені це якось подобалося.

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Я не думаю про майбутнє, ми рухаємося від гри до гри. Далі у нас два міжнародні матчі проти Бельгії. Хочемо їх виграти і здобути позитивний результат. Що стосується клубу, то, звичайно, тренер поставив перед нами завдання виграти Кубок України та чемпіонат. Я поділяю його побажання.

З якими проблемами стикаються зараз молоді футболістки в Україні, які прагнуть пробитись у великий футбол в умовах повномасштабної навали?

Я думаю, що проблеми були й до війни: з розвитком гравців, з академіями, з тим, щоб дівчата грали в школі. Вони існують і для хлопчиків, нехай базово, але вони існують. До 15 років гравець має бути вже розвинений, готовий грати за національні збірні – U15, потім U17 і так далі. У 15 років у серйозний футбол потрапляти пізно.

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У жіночому футболі досі немає ні гендерної, ні фінансової рівності, а сексизм залишається проблемою. Всесвітній економічний форум стверджує, що повна глобальна гендерна рівність не буде досягнута ще 134 роки.

Нещодавно чотири гравці жіночої збірної Аргентини відмовилися брати участь у міжнародних змаганнях через «принизливу» оплату праці та погані умови тренувань. Італійський клуб «Помільяно» не компенсує гравцям вартість лікування, не платить їм за контрактом, не забезпечує медичне обстеження, а деякі гравчині стикаються з домаганнями з боку чоловіків у клубі. Яка ситуація в українському футболі?

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З точки зору несплати за медичні обстеження, наприклад, лікування травм, це вже змінюється на краще, такого майже не відбувається. Можливо, в клубах, які не мають спонсорів і належного фінансування, це ще трапляється, але загалом клуби несуть відповідальність за все це.

Зарплати – досить важке питання.

Можу розповісти багато неприємних історій з власного досвіду і не тільки, але в останні роки все покращилося. Сумно, що дівчата мало отримують, і це факт, але не всі клуби можна в цьому звинувачувати.

Що стосується домагань, то не можу сказати, що це було настільки очевидно в мій час, коли я починала грати у професійний футбол. Хоча ознаки були. Але світ змінився, і у нас цього вже немає. Все пішло в правильному напрямку. Я вже давно не чула про такі випадки. Ми змінилися в цьому плані.

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Чи будуть колись зарплати жінок-футболісток на рівні зарплат чоловіків?

Це дуже глибоке питання. Можливо, якась країна візьме на себе цю відповідальність. Футбол – це бізнес, який повинен приносити дохід. Він буде приносити дохід лише тоді, коли жіночий футбол досягне того ж рівня, що й чоловічий – коли його дивитиметься більше людей, як по телебаченню, так і наживо. Це станеться не тільки зусиллями клубів, а й Української асоціації футболу та за наявності кваліфікованих тренерів.

Ви задоволені інвестиціями в український жіночий футбол під час війни?

Якщо взяти мій клуб – так. Я відчуваю, що до нас ставляться з великою повагою. Це видно по їхній роботі, по тому, як вони до нас ставляться. Йдеться насамперед про фінансування та умови. Можу сказати, що я на сто відсотків задоволена своїм клубом «Металіст 1925».

Повернімося до питання гендерної рівності. Нещодавно перша жінка-арбітр з Албанії Емануела Руста видалила свій акаунт в Instagram через сексизм на свою адресу. За її словами, суддівство – це не питання статі, а питання компетентності. Чи є подібні проблеми в українському футболі? Як із цим можна боротися в Україні та на міжнародному рівні?

Те, що вона видалила акаунт, було її вибором. Вона могла залишити його і боротися, могла абстрагуватися від цього. Вона могла продовжувати робити свою роботу. Вона зробила свій вибір. В принципі, її можна зрозуміти. В українському футболі є подібні випадки – якщо матч судить дівчина чи жінка, то в соціальних мережах часто з'являються такі коментарі. Я думаю, що це важко змінити. Процес має починатися з дитинства. Незалежно від того, чоловік ти чи жінка, ти маєш бути вихованим, залишатися людиною і поважати інших. Не думаю, що це просте завдання.

Розкажіть про міжнародний соціальний проєкт «TARGET» [просування гендерної рівності серед юних футболістів], до якого долучилася УАФ. Як ви підтримуєте такий проєкт? У чому його цінність для юних футболістів?

Приємно, що такі проєкти створюються. Це чудово. Особливо для дітей, тому що їх можна виховувати і нести потім правильні поняття. Я вважаю, що це правильно, і нам потрібно розвиватися і рухатися вперед у цьому напрямку.

У червні національна жіноча збірна України зіграла свої матчі у відбірковому турнірі Євро-2025 проти Уельсу. На стадіон «Лланеллі» прийшло багато українських вболівальників, щоб підтримати нашу команду. Попри рейтинги та прогнози, матч завершився внічию 1:1. А матч-відповідь завершився внічию 2:2. Можете поділитися враженнями та емоціями від цього матчу?

У кожному матчі, особливо за збірну, при всій повазі до клубів, збірна – це збірна, вона завжди на першому місці, дуже важлива. Емоції в збірній завжди переповнюють. Мені здається, що коли ми зіграли внічию 1:1, ми зрозуміли, на що здатні.

Наша друга гра була тому підтвердженням, адже два голи, які вони забили, були суто нашими командними помилками. Але нам вдалося все виправити і здобути позитивний результат. Це були неймовірні матчі, коли ти граєш проти суперника, який вважається більш висококласним. Коли ти виходиш на поле, то розумієш, що все виходить, що все можливо. Коли лунає свисток і починається гра, є тільки бажання, впевненість, досвід і, можливо, сила характеру.

Розкажіть про зустріч національної жіночої збірної України з українською діаспорою та біженцями в Уельсі, які об'єднуються по всьому світу, щоб допомогти Україні.

Раніше ми проводили такі зустрічі в Польщі. Зараз зустрічі відрізняються від тих, які були до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз усе особливо тепло, і відчувається цей зв'язок, що ми – як сім'я. Хоча ми зустрічаємося в іншій країні. Хоча ми зустрічаємося в різних країнах, але ми – як одне ціле, як сім'я.

Розкажіть про стадію плей-офф Євро-2025. Як ви оцінюєте останні збори в Стамбулі та Кишиневі? Чи задоволені результатами матчів проти збірної Туреччини? Як оцінюєте наступного суперника – збірну Бельгії?

Я завжди задоволена, коли ми досягаємо позитивного результату. Ставлю плюс. Якщо є результат, значить, підхід був правильний, тренувальний процес був побудований правильно. Я не бачу жодних недоліків. Зараз готуюся до наступного збору. Ми розуміємо, що Бельгія – це суперник зовсім іншого рівня. Нічого неможливого немає. Все залежить тільки від нас і нашого бажання.

Є шанс побачити збори та матчі збірної в Україні?

Не думаю, що є.

Як логістичні проблеми впливають на твою фізичну форму? Через війну переїзди забирають багато часу, а тренувальні збори збірної проходять за кордоном. Чи впливає це на результати команди, на твою думку?

Є багато нюансів. Дорога нам дається важко, і це зрозуміло. Тим більше, якщо ми зіграли гру в чемпіонаті і наступного дня маємо їхати, це дуже важко. Ти маєш відновлюватися, а проводиш час в автобусі, де немає можливості відновитися. Це некомфортно, і ми проводимо день-два зі збірною, аби прийти до тями. Персонал у нашій збірній це розуміє, тому перші тренування зосереджені на тактиці: все згадати та увійти в ритм.

Емоційно важко грати під час регулярних відключень електроенергії внаслідок російських обстрілів?

Ні, і це треба розуміти. Коли ти бачиш, що в твоїй країні війна, і в тебе немає електрики цілих десять годин, і ти не можеш прийняти душ після тренування, то це не найстрашніше, що є на сьогодні. До цього треба пристосуватися, набратися терпіння і просто бути вдячним, що ти не десь у гарячій точці. Там справжнє пекло, і відсутність електрики на кілька годин – ніщо в порівнянні з цим.

Як проходить підготовка до матчів ФК «Металіст 1925» у селі Щасливе Київської області? Чи важко психологічно налаштуватися на гру, особливо під час виїзних матчів у Полтаві та Кривому Розі? Та ще й на тлі регулярних тривог у столиці через безпілотники/балістичні атаки та перебої з електропостачанням? Матч вашої команди проти «Шахтаря» був перенесений через повітряну тривогу, яка тривала понад 10 годин.

Це важко для всіх дівчат. Буває по-різному: ти розминаєшся, тіло підготовлене до основної роботи на полі, а потім звучить сигнал повітряної тривоги, і ти можеш сидіти 2-3 години, а потім знову готувати своє тіло, і це все неправильно, тому що часу на підготовку залишається менше. Крім того, ми всі спортсмени і харчуємося по-різному.

Наприклад, хтось їсть за три години до гри, хтось пізніше або раніше. І цей час важко передбачити, тому що повітряна тривога триває по-різному. Нюанси різні, але це не найстрашніше. Є емоційні дівчата, які не можуть зібратися з думками після того, як чули вибух неподалік. Це все впливає, але, на жаль, це реалії сьогодення. Ми маємо з цим жити.

Коли йдеться про психічне здоров'я в жіночому футболі, особливо під час війни, його активно обговорюють футбольні експерти за кордоном. Наприклад, шотландський фахівець Брайан Ґрем зазначив, що «ми не можемо дозволити собі ігнорувати вплив психічного здоров'я на футбол». Як ви вважаєте, яка ситуація з цим у нашому футболі, і що б ви зробили для її покращення? Як ви дбаєте про своє психічне здоров'я в умовах війни?

Чесно кажучи, це для мене складне питання. Думаю, війна вплинула на кожного по-своєму. Не знаю, як інші дають цьому раду, але я чітко усвідомила, що життя – це найцінніше, що ми маємо. Тому треба проживати його в задоволення.

Кожного дня, прокидаючись, я зберігаю позитивний настрій. Навколо стільки всього хорошого і цікавого, і справа не в речах. Я радію дрібницям, особливо коли прокидаюся, а за вікном світить сонце – весь день ходитиму з усмішкою. Звичайно, погані новини впливають на мене, іноді мене накриває.

Я не знаю, як сьогодні покращити психічне здоров'я наших футболістів. Це все індивідуальне поняття. Думаю, найефективнішим способом було б, якби ми почули новину про те, що наш сусід-терорист зник із карти світу.

Які ваші очікування від інноваційного проєкту з розвитку спортсменок, який презентувала в Будинку футболу Анастасія Климпаченко? Ваш клуб братиме активну участь у цьому проекті.

Ідея цікава. Якщо спрацює, то чому б і ні? Спробувати завжди варто.

В Україні зараз активно розвивається адаптивний спорт під час війни. Наприклад, в Одесі запровадили систему адаптивних видів спорту, таких як веслування на байдарках, стрибки у воду, хортинг. Також був проведений турнір із баскетболу на візках під назвою «Кубок Чорного моря»ю Як ви ставитеся до таких ініціатив і чи плануєте брати участь у подібних програмах для ветеранів як тренер?

Це дуже круто. Не знаю, чи брала б я участь у таких програмах для ветеранів як тренер. Думаю, що спочатку треба навчитися, як це робити, а потім думати про це. Це нелегко. Мені було б цікаво спостерігати і вболівати для початку. Ці люди заслуговують набагато більше, ніж ми їм даємо. Я підтримую такі суспільно корисні ініціативи.

Які проблеми зараз є в українському жіночому футболі? І що потрібно зробити, щоб він став сильнішим, незважаючи на всі виклики?

Головна проблема – війна. Потрібно розбудовувати, створювати дитячі школи та академії, адже діти повинні починати спортивну кар'єру з шести, а то й з п'яти років. Рекрутинг – це для найкращих гравців, але щоб діти могли розвиватися, потрібне фінансування. Щоб чогось досягти, треба вкладати кошти.

Ваш клуб «Металіст 1925» активно займається благодійністю. Розкажіть, будь ласка, про зустріч із підлітками [учасниками інтенсиву «Я зміг» і «Клубу доброчинців»] під час літніх зборів?

Я пишаюся цими людьми, які займаються в моєму клубі. Те, що вони роблять – це круто. Не знаю, хто ще може цим похвалитися. Цікаво, що вони роблять корисну справу, не отримуючи нічого натомість. Щодо зустрічей, то цікавий «Клуб доброчинців», я не знала, що він існує. Для мого покоління нічого подібного не було. Вони класні, молоді, вивчають різні питання сьогодення. Вони дуже розумні як на свій вік. Було круто слухати, як вони думають і працюють, ми поспілкувались і отримали один від одного багато позитивної інформації. Це був чудовий день.

Як пройшла зустріч ФК «Металіст-1925» із громадськими діячами Сергієм Притулою та Ольгою Харлан – шестиразовою олімпійською призеркою та чемпіонкою Олімпійських ігор у Пекіні та Парижі? Якою була мета цієї зустрічі, які її результати?

Мета завжди одна. Керівництво клубу не хвалиться тим, що займається благодійністю. Мета нашого клубу – показати приклад, щоб більше людей брали в цьому участь, цікавилися, більше допомагали. Важливо залучати відомих людей, тому що так це зазвичай працює. Вони прийшли, ми познайомилися. На моє приємне здивування, Ольга Харлан – дуже скромна людина, легка в спілкуванні, сором'язлива. Спортсменка такого рівня з такою душею багато чого варта. Сергій Притула жартував, був веселий, позитивний, класний.

Які ваші враження від Олімпіади в Парижі на тлі гендерних скандалів?

Ситуація з боксером – делікатне питання. Все залежить від природної сили людини.

ФІФА позбавила жіночу збірну Канади шести очок в олімпійському футбольному заліку 2024 року після скандалу зі шпигунським дроном. Як ви ставитеся до подібної ситуації в жіночому футболі? Чи є подібні випадки в українському чемпіонаті?

Якщо говорити про наш чемпіонат, то я не чула таких історій, це не дозволено. Якщо говорити про національну збірну, то пам'ятаю, що на стадіоні, де ми тренувалися, були присутні деякі представники інших збірних. Вони знімали передматчеве тренування. Наша команда попросила їх покинути стадіон. Але запускати дрони для шпіонажу – дуже дивна історія.

Чи є зараз більше можливостей для дівчат, ніж було, коли ви починали свою кар'єру у професійному футболі?

Безумовно, так. Але є ще куди розвиватися.

Футбольне життя в Україні триває. Чи вважаєте ви, що в такі суворі часи футбол є важливим інструментом демократії, який об'єднує українців і допомагає піднімати бойовий дух? Чи доречний футбол зараз, на третьому році війни?

Багато професій є актуальними, тому що людям потрібно жити далі. Дуже важко жити в депресії. Можна збожеволіти. Футболісти можуть займатися своїми справами, ми можемо відключитися. У світі негативу ми можемо знайти щось позитивне. Добре, що під час війни є футбол, люди мають роботу. Звичайно, у нас не так багато вболівальників. Але вони є, і вони отримують певний заряд емоцій. Я не хочу говорити про рівень розвитку футболу під час війни, тому що так не повинно бути. Війни не повинно бути.

Чи має жіночий футбол в Україні шанс вийти на світовий рівень в умовах повномасштабного вторгнення?

Я не хочу думати про розвиток під час повномасштабної війни. Війни не повинно бути. Коли вона закінчиться, тоді й поговоримо. Досягнення високого рівня – це плідна робота і не один рік у структурі. Це все можливо без війни.

Президент Сербії Александар Вучич розгорнув шарф із прапорами Сербії та Росії на футбольному матчі Ліги націй. Колишній український футболіст Тимощук пожертвував свою футболку на російському аукціоні, щоб допомогти Курській області. Як ви до цього ставитеся?

Прапор можна запхати в одне прекрасне місце. Тимощук для мене не існує. Він може робити що завгодно в країні-агресорі. Для нас він більше не існує як фігура чи людина.

Чи вірите ви в силу жіночого футболу як ефективного інструменту спортивної дипломатії?

Я нічого не знаю про дипломатію. Я просто вірю у футбол. Він може багато чого змінити. Сила – в єдності. Футбол – це командний вид спорту. Футбол може багато чого змінити. Якщо він працює належним чином, якщо є належна футбольна освіта.

Якою історією успіху ви можете поділитися, коли український жіночий футбол відіграв позитивну роль у вашому житті та житті нашої країни?

Футбол – це все моє життя, тому що я в ньому все життя. Це все про хороше. Зараз мені важко сказати, чи допоміг він Україні. Я думаю, що так, якщо брати окремо клуби. Ми робимо те, що робить нас щасливими. Хоча б кілька годин на день. І це дає позитивні емоції людям.

У Дивізіоні В Ліги націй наша збірна зіграє проти Хорватії, Албанії та Чехії. Як оцінюєте суперників і шанси на підвищення в класі?

Зараз усі команди сильні і перебувають на хорошому рівні. Світовий футбол розвивається, і наші минулі матчі – тому підтвердження. Чоловічі збірні також є тому підтвердженням. Деякі були аутсайдерами, зараз вони грають на одному рівні з топ-командами, а то й можуть їх перемагати. Це стосується й жіночого футболу. У нашій групі зібралися хороші команди. Матчі будуть непростими, але ми не збираємося здаватися. У нашій групі ми можемо проявити себе і перевірити, на що ми здатні.

УЄФА обіцяє виділити 1 мільярд євро в рамках шестирічного плану розвитку жіночого футболу. Які ваші очікування від цієї стратегії?

Ми повинні порівняти минулі інвестиції з майбутніми. Якщо ці кошти будуть спрямовані в правильному напрямку, і якщо вони дійдуть до потрібних людей, які є ентузіастами футболу і правильно використають гроші, тоді ми побачимо розвиток. Я би спрямувала ці гроші на початковий етап. Я не вірю, що щось сформується без фундаменту. Потрібно інвестувати в молодь, в дітей, щоб з часом отримати результат. А поки що потрібно виправляти будь-які помилки і виправляти їх швидко.

Що б ви сказали своїм уболівальникам?

Просто любіть цей вид спорту. Тим, хто дивиться і вболіває, дякую. Тим, хто не знає про жіночий футбол, просто спробуйте один раз подивитися нашу гру на клубному рівні і не тільки по телевізору або наживо, якщо у вас є така можливість. І насолоджуйтеся грою. Наш футбол чесний – у ньому мало фальші.

Інтерв'ю записане 18.11.2024 в Києві