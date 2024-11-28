Російські військові розстріляли п’ятьох українських військових, яких узяли в полон у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Військові РФ стратили українських бійців

За попередньою інформацією, воєнний злочин був скоєний 24 листопада поблизу Новодарівки Пологівського району.

Росіяни взяли в полон шістьох українських оборонців, п’ятьох із них розстріляли.

На сьогодні вже визначений підрозділ армії РФ, імовірно причетний до скоєного, триває перевірка його військовослужбовців.

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Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксований момент розстрілу.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочате кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розстріл українських полонених

26 листопада російські окупанти вбили п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.

21 листопада стало відомо, що військові РФ розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

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11 листопада у мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

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18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.

2 жовтня російські військові штурмували позиції Збройних сил України поблизу міста та взяли в полон п'ятьох беззбройних захисників. Пізніше вони їх вбили.