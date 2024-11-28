Служба безпеки України повідомила про затримання агентурної групи Головного розвідувального управління Росії, яка діяла у Харкові.

СБУ перехопила плани російської диверсійної групи

Зловмисники робили схрони в лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок російському куратору.

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Агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони.

Для цього вони обходили територію міста та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від ворога.

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Фото: Служба безпеки України

До складу групи входили двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу поліції "Беркут" та дружина одного з них. Усі затримані − мешканці Харкова.

Фігурантів помітила російська розвідка через колишнього "беркутівця", який втік до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення та почав працювати на країну-агресора.

Більше по темі СБУ затримала агентів РФ, які влаштували теракт біля райуправління поліції Двоє з них виготовили вибуховий пристрій, а інші розмістили та підірвали його.

Яке покарання загрожує агентурній групі ГРУ в Харкові

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за кількома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агентів РФ, які влаштували теракт біля райуправління поліції

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 5 російських агентів, які 20 листопада цього року скоїли теракт у центральній частині Житомира.

Фігуранти дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. Вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували в термосі, а детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону

СБУ також повідомляла про затримання російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.