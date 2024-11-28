Служба безпеки України повідомила про затримання агентурної групи Головного розвідувального управління Росії, яка діяла у Харкові.
СБУ перехопила плани російської диверсійної групи
Зловмисники робили схрони в лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок російському куратору.
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Агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони.
Для цього вони обходили територію міста та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від ворога.
До складу групи входили двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу поліції "Беркут" та дружина одного з них. Усі затримані − мешканці Харкова.
Фігурантів помітила російська розвідка через колишнього "беркутівця", який втік до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення та почав працювати на країну-агресора.
СБУ затримала агентів РФ, які влаштували теракт біля райуправління поліції
Яке покарання загрожує агентурній групі ГРУ в Харкові
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за кількома такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ затримала агентів РФ, які влаштували теракт біля райуправління поліції
Служба безпеки України та Національна поліція затримали 5 російських агентів, які 20 листопада цього року скоїли теракт у центральній частині Житомира.
Фігуранти дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. Вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували в термосі, а детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону
СБУ також повідомляла про затримання російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.