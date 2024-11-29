7 грудня у Франції відбудеться урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері, який відреставрували після руйнівної пожежі.

Про це повідомляє Unilad.

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Урочисте відкриття відновленого Нотр-Дам-де-Парі - що відомо

Телеканал France 2 29 листопада покаже ексклюзивну телевізійну екскурсію оновленим собором за участі президента Франції Еммануеля Макрона. Глядачі побачать нову конструкцію даху, хорів та каплиці.

7 грудня відбудеться офіційна церемонія відкриття за участі міжнародних гостей.

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Президент Макрон виголосить промову, а також відбудеться концерт за участі артистів з усього світу.

Для відвідувачів собор відкриється 8 грудня.

Пожежа у Нотр-Дам-де-Парі - подробиці

15 квітня 2019 року світ жахнувся новині про пожежу в Соборі Паризької Богоматері, одному з найвідоміших та найулюбленіших символів Франції та світової культури.

Полум'я спалахнуло на горищі собору близько 18:50 за місцевим часом, де на той момент проводилися реставраційні роботи.

Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями даху, охопивши шпиль собору, який згодом обвалився.

Пожежа тривала понад 15 годин, знищивши значну частину даху та спричинивши серйозні пошкодження інтер'єру.

Пожежникам вдалося врятувати багато безцінних реліквій та творів мистецтва, що зберігалися у соборі.

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Остаточно причини пожежі не встановлено, але основною версією вважається нещасний випадок, пов'язаний з ремонтними роботами.