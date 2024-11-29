Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.

Ця техніка вже довела свою ефективність у багатьох арміях світу, і тепер буде допомагати українським військовим, повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Характеристики JCB HMEE - що відомо

JCB HMEE вирізняється своєю швидкістю та маневреністю: він здатен розвивати швидкість до 100 км/год, оснащений повним приводом та посиленою підвіскою, що дозволяє йому ефективно працювати на будь-якій місцевості.

Advertisement

Броньована кабіна гарантує безпеку екіпажу, відповідаючи стандартам NATO.

Цей екскаватор функціональний і може виконувати широкий спектр завдань - від земляних робіт до розчищення завалів.

А ергономічна кабіна з кондиціонером створює комфортні умови для оператора.

Міноборони впровадило інтерактивну систему UNITS для тренувань ЗСУ

Міністерство оборони впроваджує інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.

Міноборони раніше кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.

16 жовтня Міністерство оборони України кодифікувало мультифункціональний дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”.