Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також він призначив Олега Апостола заступником Головнокомандувача Збройних Сил.

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Зеленський змінив командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача

"Також разом з Головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол", - повідомив Зеленський.

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За його словами, генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

А полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Президент України зазначив, що обидва довели свою ефективність у боях.

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"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - додав Зеленський.

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Хто такий Михайло Драпатий

У 2014 році Драпатий обіймав посаду командира 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

Уже з квітня цього ж року 72 ОМБр у повному складі вирушила на схід України. У травні під його керівництвом 2-й батальйон увійшов до Маріуполя.

У 2016 році його призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі штабом у Конотопі, що на Сумщині.

З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де командував діями 58-ї ОМПБр у районі Бахмутської траси.

У 2019 році він розпочав дворічне навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

До 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон» і відіграв ключову роль у звільненні правобережної частини Херсонщини.

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У лютому 2024 року Драпатий отримав призначення на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

У травні цього ж року очолив Оперативно-тактичне угруповання «Харків».

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