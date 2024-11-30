«Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», - пояснив Зеленський.

Глава держави пояснив, що нині країні потрібні зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою.

Про це сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні .

Павло Паліса: що відомо про військового

Павло Паліса - український військовослужбовець, полковник 93 ОМБр ЗСУ, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Полковник був першим героєм проєкту Укрінформу «Командири перемоги».

«Цей 39-річний командир з позивним «Хантер», успадкованим від одного з командирів - вже лицар ордену Богдана Хмельницького, має Хрест бойових заслуг і 10 років досвіду війни за спиною. Про оборону Бахмута, каже, колись цілу книжку напише… Завжди відкритий з бійцями, завжди на «ви» до колег офіцерів і завжди з гордістю за свій «Холодний яр», - зазначалося в публікації.

Advertisement

Кадрові зміни в ЗСУ

Напередодні Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ та змінив заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Сухопутними військами керуватиме генерал-майор Михайло Драпатий. За словами президента, він очолював оперативне угруповання військ «Харків», що сприяло зриву російської наступальної операції.

Заступником головнокомандувача ЗСУ призначили командира 95 окремої десантно-штурмової бригади Олега Апостола. Президент зазначив, що військовий знає, як зміцнити боєздатність армії. Він відповідатиме за підвищення якості підготовки українських військових.