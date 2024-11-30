Через вибух гранати на Закарпатті загинуло троє людей.

Всі вони були з однієї родини.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трагедія сталася напередодні пізно ввечері у селі Малий Березний.

Вибух гранати на Закарпатті: деталі

До поліції зателефонував 14-річний підліток.

Він розповів, що виявив у кімнаті тіла рідних. Загиблими були його мати, бабуся та дідусь.

«У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся», - повідомили в поліції.

Advertisement

За даними слідства, того вечора потерпілі випивали.

Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату та зірвала кільце. Внаслідок чого й стався вибух.

Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули.

Під час огляду місця події поліцейські виявили у помешканні ще три гранати. Їх вилучили.