Через вибух гранати на Закарпатті загинуло троє людей.
Всі вони були з однієї родини.
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Трагедія сталася напередодні пізно ввечері у селі Малий Березний.
Вибух гранати на Закарпатті: деталі
До поліції зателефонував 14-річний підліток.
Він розповів, що виявив у кімнаті тіла рідних. Загиблими були його мати, бабуся та дідусь.
«У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся», - повідомили в поліції.
За даними слідства, того вечора потерпілі випивали.
Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату та зірвала кільце. Внаслідок чого й стався вибух.
Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули.
Під час огляду місця події поліцейські виявили у помешканні ще три гранати. Їх вилучили.