Через вибух гранати на Закарпатті загинуло троє людей. 

Всі вони були з однієї родини. 

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Трагедія сталася напередодні пізно ввечері у селі Малий Березний. 

Вибух гранати на Закарпатті: деталі

До поліції зателефонував 14-річний підліток. 

Він розповів, що виявив у кімнаті тіла рідних. Загиблими були його мати, бабуся та дідусь. 

«У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся», - повідомили в поліції. 

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За даними слідства, того вечора потерпілі випивали. 

Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату та зірвала кільце. Внаслідок чого й стався вибух. 

Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули. 

Під час огляду місця події поліцейські виявили у помешканні ще три гранати. Їх вилучили. 

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