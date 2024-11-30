Через пункт «Ягодин - Дорогуськ» на кордоні з Польщею знову почали пропускати транспорт в обох напрямках. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ягодин - Дорогуськ» відновив роботу

За даними прикордонників, пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» працює у штатному режимі. 

За інформацією польських митників, роботу електронної системи митного оформлення повністю відновили. 

Система вийшла з ладу напередодні. Через це виникли проблеми з пропуском вантажівок на в’їзд в Україну. При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляли  у штатному режимі.

Advertisement

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією знову працюють 

Також повністю відновили пропускні операції у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією. 

«Пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією повністю відновлені», - повідомили в ДПСУ. 

У Польщі серед українських мігрантів відсоток безробітних менший, ніж серед поляків
Більше по темі

У Польщі серед українських мігрантів відсоток безробітних менший, ніж серед поляків

Опитування, проведене Народним Банком Польщі показує, що серед українських мігрантів і біженців безробітних значно менше, ніж серед, власне, поляків.

Оформлення осіб і транспортних засобів через кордон призупинили у п'ятницю. 

Проблеми виникли через технічні причини. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Вихідні дні на Різдво у Польщі 2024 року та найкращі святкові ярмарки Українці за кордоном
Вихідні дні на Різдво у Польщі 2024 року та найкращі святкові ярмарки
Вікторія Рокицька
1д тому
Польща пообіцяла приділяти належну увагу місцям пам’яті українців Польща
Польща пообіцяла приділяти належну увагу місцям пам’яті українців
Київ Пост
1д тому
У Польщі серед українських мігрантів відсоток безробітних менший, ніж серед поляків Європа
У Польщі серед українських мігрантів відсоток безробітних менший, ніж серед поляків
Київ Пост
1д тому
Польща переймає український досвід і створює власну армію дронів Польща
Польща переймає український досвід і створює власну армію дронів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Окупанти вбили жителя Донеччини
Далі » Через вибух гранати на Закарпатті загинуло троє людей