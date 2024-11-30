Через пункт «Ягодин - Дорогуськ» на кордоні з Польщею знову почали пропускати транспорт в обох напрямках.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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«Ягодин - Дорогуськ» відновив роботу

За даними прикордонників, пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» працює у штатному режимі.

За інформацією польських митників, роботу електронної системи митного оформлення повністю відновили.

Система вийшла з ладу напередодні. Через це виникли проблеми з пропуском вантажівок на в’їзд в Україну. При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляли у штатному режимі.

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Пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією знову працюють

Також повністю відновили пропускні операції у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією.

«Пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією повністю відновлені», - повідомили в ДПСУ.

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Оформлення осіб і транспортних засобів через кордон призупинили у п'ятницю.

Проблеми виникли через технічні причини.