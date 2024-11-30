У Вашингтоні вшанували пам'ять українських дітей, які загинули через російську агресію. 

Про це розповіла надзвичайний та поважний посол України в США Оксана Маркарова. 

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У Вашингтоні вшанували пам'ять українських дітей

На галявині біля Washington Monument зібрали 600 іграшкових ведмедиків із синьо-жовтими прапорами на знак пам’яті про загиблих хлопців та дівчат. 

У кожної іграшки було ім'я - на честь дитини, яку вбила Росія. 

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За словами Оксани Маркарової, ведмедиків купили завдяки пожертвам американських дітей. Вони вирішили поділитися своїми заощадження, аби придбати іграшки та вшанувати загиблих однолітків. 

Після акції пам'яті іграшкові ведмедики відправлять до дитячих будинків, лікарень та благодійних організацій в Україні.

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«У той час, коли ми боремося за  свободу та мир для українських дітей, ми маємо і продовжувати дарувати їм радість, робити подарунки, бачити як світяться їхні оченята, як діти тішаться, які вони щасливі», - зазначила Маркарова. 

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