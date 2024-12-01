Справжня казка оживає в Європі під час різдвяних свят. Центральні площі перетворюються в місце неповторних пригод та краси. Вулиці прикрашаються гірляндами, звучить святкова музика та неповторні аромати витають у повітрі.

З кінця листопада в Європі розгортають різдвяні ярмарки, встановлюються та прикрашаються головні ялинки та прибувають мільйони туристів. У грудні міста стають особливо магічними та святковими. Різдво — найкращий час для казкових пригод.

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Ми підготували перелік з 10 міст, які варто відвідати, щоби поринути в цю загадкову атмосферу.

Старовинний Краків (Польща)

Краківський Різдвяний ярмарок — це місце, яке зачаровує своєю неповторною атмосферою. Різдво — це один із найважливіших свят для поляків, через це ярмарки тут мають особливий колорит.

Одна з найбільших ярмарків Кракова розташована на Головній ринковій площі. Тут можна відчути дух Різдва та придбати автентичні вироби. На прилавках можна придбати різдвяні прикраси та дерев’яні іграшки ручної роботи. Під час ярмарку можна побачити різноманітні концерти та насолодитися різдвяними піснями.

Радимо скуштувати різні місцеві смаколики: пряні горіхи, галицький глінтвейн (Grzaniec Galicyjski) або вино з бочки, печений осципек із журавлиною (засмажений на грилі овечий сир), краківські бублики (obwarzanki), пряники та багато іншого.

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Різдвяний ярмарок Краків. Фото: shoppingpl.com

Елегантний Дрезден (Німеччина)

Саме Німеччина - одна з тих країн, хто започаткував ярмарки перед Різдвом. За легендою курфюрст Фридрих II хотів підняти настрій своїм підлеглим у темний зимовий час. Тому він наказ, щоби по вулицях міста запалювали свічки та гірлянди, щоб народ міг гарно провести час разом. Тож люди влаштовували танці та пісні, і разом із цим частували одне одного смачною їжею.

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Зараз місто залишило цю традицію влаштовувати народні святкування цілим містом. Тут випікають штолен вагою кілька тонн. Потім його провозять історичною частиною міста. Після чого розрізають та продають на головній площі Щтрицельмаркет (гроші йдуть на благодійність) де й розташований головний та найбільший ярмарок Дрездена.

Ярмарки розташовані в історичних місцях міста, тож створюють незабутню атмосферу історії, казки та свята. Найголовніше, що необхідно спробувати — штолен (Dresden Christstollen), традиційний фруктовий різдвяний кекс.

Різдвяний ярмарок Дрезден. Фото: osvitoria.media

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Казкова Прага (Чехія)

Празькі різдвяні вулички занурюють тебе в атмосферу старих чеських казок про Золотоволоску та зачарованого принца, Біляночку та Зоряночку. Елегантні площі, фантастична архітектура та неповторний шарм мерехтіння ліхтариків надають особливого відчуття Різдва та очікування дива.

Найвідоміший ярмарок розташований на Старомістській площі між шпилем костелу Богоматері перед Тином та знаменитим астрономічним годинником. Тут сяє вогнями головна ялинка країни, розташований контактний зоопарк, який нагадує вертеп, а вечорами проходять різноманітні концерти.

Чеська столиця славиться не тільки смачною їжею, як: трдельник (національний смаколик Чехії), коліно вепра, яблучний сидр, чеський різдвяний хліб (Vánočka), сосиски на грилі та багато іншої смакоти. Тут так само можна подивитися іграшки ручної роботи, товари з богемського скла, вироби з кераміки та латуні та інше.

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Різдвяний ярмарок Прага. Фото: zakavto.com.ua

Вишуканий Відень (Австрія)

Відень у минулому імперська столиця, тому Різдво тут завжди зустрічають із великим розмахом. Віденські різдвяні ярмарки славлять своєю витонченістю, елегантністю та святковістю.

Найбільший ярмарок розташований перед Ратушею на Friedrich-Schmidt-Platz, яка прикрашена чарівною ілюмінацією. Тут на всіх чекає головна ялинка, концерти, розваги для дітей та дорослих та понад 200 дерев’яних будиночків із різними ласощами та сувенірами. А також поряд розташована величезна ковзанка площею понад 3000м². Порада: купуйте квитки онлайн, так ви заощадите гроші та свій час.

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Неодмінно треба скуштувати: віденські ковбаски, глювайн (віденський глінтвейн), цукерки з марципанами, кренделики та інші смачні пригощення. На подарунок чи, як сувенір можна купити янголів із кришталю чи відоме цукрове печиво у формі півмісяця.

Різдвяний ярмарок Відень. Фото: more-turiv.com.ua

Романтичний Будапешт (Угорщина)

Різдвяний ярмарок у Будапешті — це звичайна площа Воросмарті (Vörösmarty), яка перетворюється на святковий базар, де магія поєднується із сучасними технологіями. На площі перед Базиліком кожного вечора проходить унікальне лазерне шоу, на двох сценах відбуваються живі шоу та поряд можна відвідати льодовий каток.

Цікавинкою міста є відоме кафе Жербо. Адже в його вікнах традиційно оформлюють Адвент календар, який щодня о п’ятій годині вечора під супровід музики та світового шоу відчиняє одне з віконець. Тим самим відбувається зворотний відлік до свята Різдва.

Не забудьте скуштувати: кортюшкалач (солодка традиційна випічка), картопляні млинці, угорську піцу з пічки — канієрлангос, медовий пиріг, боб-гуляш та багато іншого. Так само купити можна багато різних витворів мистецтва від різних майстрів, які роблять неповторні вироби.

Різдвяний ярмарок Будапешт. Фото: budapestgid

Святкові Гельсінки (Фінляндія)

Фінляндія - батьківщина Санта Клауса, або ж, як кажуть, фіни Йоулупуккі. Багато людей мріють відвідати цей край, тож різдвяні свята це найкращий час, щоби поринути в казку.

Ярмарок проходить на Сенатській площі. Усі відвідувачі з нетерпінням чекають зустрічі з Йоулупуккі (фінський Санта Клаус). Дослівно це ім’я перекладається, як «різдвяний козел», а все через те, що спочатку його зображували одягненим у цапову шкуру, і вже із часом його костюм змінився на звичайний червоний костюм.

Гельсінкі не відпустять вас без покупок, адже тут неодмінно хочеться щось придбати. Обов’язково купіть собі та на подарунок светр з оленями, зігрійтесь духмяним чаєм, або спробуйте глег (фінський глінтвейн). Так само завітайте один із наметів, де можна скуштувати традиційну йоулутортту (випічка з листкового тіста) та запечені ковбаски.

Різдвяний ярмарок Гельсінкі. Фото: livingintravels.com

Чарівний Брюссель (Бельгія)

Жодна свято не проходить без шоколаду, а Бельгія це місце, де смачний шоколад. Різдвяний ярмарок у Брюсселі розтягується вулицями близько двох кілометрів, починаючи від Гранд-Плас і аж до Пляс-Сент-Катрін. Тут понад 200 кіосків, каток та колесо огляду, тож кожен знайде розвагу до душі.

Ярмарок Winter Wonders (зимова країна чудес) приваблює щовечірнім світловим шоу, туди сходяться не лише туристи, але й місцеві жителі, щоби подивитися на дивовижне шоу.

Неодмінно придбайте собі шоколадні набори «Морські мушлі» та шоколадні цукерки ручної роботи. Спробуйте бельгійські вафлі під різними соусами, а також мідії та молюски з традиційною картоплею фрі.

Різдвяний ярмарок Брюссель. Фото: author-tour.com.ua

Загреб на контрасті (Хорватія)

Ця балканська країна більш відома своїм літнім відпочинком, проте вона так само чарівна під час зимніх свят. Площа Бана Єлачича, серце Загреба — центральне місце для Різдвяного ярмарку. Саме тут вирує атмосфера свята з концертами. катанням на ковзанах, світловими проєкціями, незабутньою гастрономією та приємними цінами.

Столиця Хорватії сяє вогнями та вабить туристів. Аромати імбирних пряників, смажених каштанів та ароматного глінтвейну не залишає нікого в стороні. Національна кухня радує своїми поєднаннями: сарма (щось схоже на наші голубці), фритулі (маленькі пончики із цукровою пудрою та шоколадом), індичка зі млинцями, ванільні печива та вареники на пару.

Різдвяний ярмарок Загреб. Фото: croatia4travel.com

Загадковий Бухарест (Румунія)

Зазвичай у Бухаресті проходять декілька різдвяних ярмарків, проте на площі Конституції та в парку Друмул Таберей вони найбільші. Величезний ринок прикрашає чарівна ялинка, яка є серцем святкування. Так само все місто прикрашено різдвяними вогнями, що створюють особливу атмосферу.

Цьогорічні головні розвагами ярмарку: оглядове колесо, каруселі, дитячий потяг, ковзанка, будиночок Санти, майстерня ельфів, концерти, майстер-класи та багато сюрпризів. Кожен член сім’ї знайде розвагу собі до душі. Традиційна їжа та святкування точно подарують вам різдвяний настрій.

Різдвяний ярмарок Бухарест. Фото: journeys6senses.com

Затишний Таллінн (Естонія)

Ратушній площі можна знайти все необхідне, щоб відчути дух Різдва. Там ви побачите головну ялинку, ярмарок та всі основні розваги (концерти та виступи). Ялинка стоїть у центрі, а навколо неї, наче у формі сонячних променів, розташовуються дерев’яні будиночки, де відбувається торгівля.

Основною цікавинкою буде будиночок Санта Клауса, або, як його називають естонці — Йиулуван. Туди можна буде зайти, розповісти віршик, отримати смаколик та зробити фото на згадку.

Радимо вам скуштувати традиційні страви: мульгікапсад (квашена капуста зі свининою та перловкою), піпаркоки (різдвяне печиво) або гльог (різновид глінтвейну). Талліннський ярмарок також відомий величезним вибором товарів ручної роботи: в’язані светри, лляні речі, глиняний посуд, прикраси з бурштину та багато іншого.

Різдвяний ярмарок Таллінн. Фото: depositphotos.com

Поради щодо відвідування найкращих різдвяних ярмарків у Європі

Для того, щоб отримати максимальну кількість насолоди від подорожі та поринути в незабутню атмосферу ми підготували декілька порад.

Готівка. Насамперед не забувайте про кишенькові гроші, адже не в усіх будиночках на ярмарку є термінал і буде дуже важко бігати кудись та знімати гроші. Так само пам’ятайте про валюту країни (не всюди приймають євро).

Насамперед не забувайте про кишенькові гроші, адже не в усіх будиночках на ярмарку є термінал і буде дуже важко бігати кудись та знімати гроші. Так само пам’ятайте про валюту країни (не всюди приймають євро). Зарядка гаджетів. Часто смартфони від низької температури швидко розряджаються. Тож щоб завжди можна було закарбувати момент необхідно мати додаткове джерело енергії.

Часто смартфони від низької температури швидко розряджаються. Тож щоб завжди можна було закарбувати момент необхідно мати додаткове джерело енергії. Теплий одяг. Зима, холодно й чай може зігріти лише на короткий проміжок часу. Тож важливо для комфортних прогулянок одягати теплі та зручні речі.

Зима, холодно й чай може зігріти лише на короткий проміжок часу. Тож важливо для комфортних прогулянок одягати теплі та зручні речі. Контролюйте час. На європейські ярмарки можна поїхати самостійно, а можна й автобусним туром. Коли ви приїхали самостійно, то ви самі господарі свого часу. А от якщо з командою, то для того, щоб не залишитися та все встигнути подивитися, необхідно слідкувати за часом.

На європейські ярмарки можна поїхати самостійно, а можна й автобусним туром. Коли ви приїхали самостійно, то ви самі господарі свого часу. А от якщо з командою, то для того, щоб не залишитися та все встигнути подивитися, необхідно слідкувати за часом. Розклад. Пам’ятайте, що у всіх країнах розклад роботи ярмарок різний. Деякі відчиняються наприкінці листопада чи на початку грудня, а згортаються до Різдва (24-го грудня), а деякі можуть зачинитися вже після Нового року. Щоб встигнути відвідати ярмарку та не приїхати на пусту площу — дізнавайтеся коли саме розпочинається та закінчується святкові магазинчики.

Пам’ятайте, що у всіх країнах розклад роботи ярмарок різний. Деякі відчиняються наприкінці листопада чи на початку грудня, а згортаються до Різдва (24-го грудня), а деякі можуть зачинитися вже після Нового року. Щоб встигнути відвідати ярмарку та не приїхати на пусту площу — дізнавайтеся коли саме розпочинається та закінчується святкові магазинчики. Бронюйте завчасно. Європі під час різдвяних свят завжди завантажена туристами. Щоб насолодитися відпочинком та не бігати в пошуках житла, завчасно попіклуйтесь про це. Не забувайте і про квитки на потяг та місця в автобусний тур.

Різдвяні ярмарки — це чудовий час поринути в атмосферу казки. Фото: travelonline.com.ua

Різдвяні ярмарки — це чудовий час, щоб поринути в атмосферу казки. Тож бажаємо вам приємних свят та незабутніх пригод.