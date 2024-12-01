У суботу росіяни вдарили по селищу Царичанка на Дніпропетровщині.

Внаслідок атаки загинуло четверо людей.

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Відомо про 24 постраждалих. Серед них 11-річний хлопчик.

Росіяни атакували Дніпровський район

За даними обласної влади, семеро потерпілих у тяжкому стані.

Пошкоджена цивільна забудова.

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу зайнялася двоповерхова будівля. Також горіло у житловому секторі.