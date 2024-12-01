У суботу росіяни вдарили по селищу Царичанка на Дніпропетровщині.
Внаслідок атаки загинуло четверо людей.
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Відомо про 24 постраждалих. Серед них 11-річний хлопчик.
Росіяни атакували Дніпровський район
За даними обласної влади, семеро потерпілих у тяжкому стані.
Пошкоджена цивільна забудова.
У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу зайнялася двоповерхова будівля. Також горіло у житловому секторі.
Ситуація в регіоні
У ніч на неділю окупанти знову атакували Нікопольський район.
З важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються.
Протягом суботи від російських ударів потерпали Нікополь та Марганецька громада. Окупанти гатили з артилерії та дронами-камікадзе.
Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.