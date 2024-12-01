Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, що має унеможливити маніпуляції та зловживання.
Про це повідомили в Міноборони. У відомстві презентували реформу ВЛК.
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Реформа ВЛК: що зміниться
Рішення військово-лікарської комісії пропонують розділити на два окремі набори даних - медичний та адміністративний.
Це означає, що одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК. Інші аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.
«Ця реформа потрібна, щоб військовозобов’язані могли довіряти системі. Проходити медогляд у цивільних закладах. Відчувати, що їх права захищені й що після медогляду їх одразу не визнають придатними, якщо у них насправді є якісь хвороби», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Для того, щоб пройти ВЛК військовозобов'язаним не потрібно буде йти в ТЦК. Вони зможуть обрати собі лікарню, де пройдуть медичний огляд. Зробити це можна буде за місцем перебування.
«А далі ніякої біганини державними установами - за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини», - додала Черногоренко.
Інформація про людину надходитиме до випадкової комісії, яка не знатиме, чиї документи переглядає. У Міноборони пояснюють, що це має унеможливити зловживання.
Зміни у правилах ВЛК: коли запровадять
Реформа ВЛК складається з трьох етапів. Її планують завершити до листопада 2025 року.
Перший етап реалізовуватимуть протягом трьох місяців.
За цей час має з'явитися електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та сам висновок ВЛК в електронному вигляді.
На другому етапі військовозобов'язані зможуть проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному для них закладі охорони здоровʼя. Цю частину змін планують виконати до першого червня 2025 року.