У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань» порожні вантажівки зможуть перетнути кордон з Угорщиною лише за електронним записом.

Про це повідомили в Державній службі з безпеки на транспорті.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зміни в перетині кордону для вантажівок

Електронна черга запрацює з 11:00 понеділка, 2 грудня.

Порожні вантажні автомобілі в пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань» на українсько-угорській ділянці кордону можуть перетнути кордон тільки за записом на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

Advertisement

Зареєструватися в єЧерзі можна відсьогодні. Запис стартував у неділю, 1 грудня.

Водіям радять стежити за орієнтовним часом перетину кордону. Адже рух черги може сповільнюватись або значно прискорюватись.