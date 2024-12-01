У неділю, 1 грудня, у Румунії стартувало голосування на парламентських виборах, під час якого громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату.

Про це повідомляє Romanian Journal.

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«Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціонувати себе, коли ми приходимо голосувати», – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс пресі після голосування на одній з виборчих дільниць.

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Румуни обирають парламент

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія (PSD) та «S.O.S. Romania» – по 636 політиків. За ними йдуть Національна ліберальна партія (PNL) із 630 кандидатами, «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) із 621, партія «Forța Dreptei» із 619, Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) із 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії (USR), який висунув 589 кандидатів.

Виборча система в країні є пропорційною – депутати обираються від усіх партій, які подолали виборчий бар’єр у 5% голосів виборців по всій Румунії або щонайменше 2% голосів у чотирьох виборчих округах. Виборчі об’єднання повинні подолати поріг у 8% голосів для двопартійних об’єднань, 9% для трипартійних та 10% для багатопартійних об’єднань.

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Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 07:00 і закриються о 21:00. Громадяни Румунії, які проживають за кордоном, голосують впродовж двох днів – 30 листопада і 1 грудня.

За першу годину після початку виборів у Румунії свої голоси віддали понад 250 тисяч людей. Станом на 09:30 загальнонаціональна явка виборців становила 5,71%.

У Румунії допускають повторні вибори президента

Голова виборчої комісії Румунії Тоні Гребле припускає повторне проведення першого туру президентських виборів.

Це може відбутися за умови, що Конституційний суд країни вирішить анулювати голосування.

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Звернення до суду, щоб анулювали результати виборів, надіслав кандидат від консерваторів Крістіан Терхес.

Перший тур може відбутися 15 грудня, а другий - 29 грудня.