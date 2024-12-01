Від початку дії програми «Зимова єПідтримка» заявки на отримання тисячі гривень вже подали понад 400 тисяч українців.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Зимова єПідтримка

«Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей», - розповіла вона.

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Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24 до кінця 2025 року.

Отримати тисячу гривень можуть усі громадяни, які перебувають в Україні, включно з дітьми.

Як оформити підтримку через Дію

Подати заявку через Дію можна буде до 28 лютого.

Перед оформленням потрібно оновити застосунок. Гроші зарахуються на картку Національний кешбек.

Як оформити заявку через Дію: