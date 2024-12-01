Від початку дії програми «Зимова єПідтримка» заявки на отримання тисячі гривень вже подали понад 400 тисяч українців.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
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Зимова єПідтримка
«Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей», - розповіла вона.
Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24 до кінця 2025 року.
Отримати тисячу гривень можуть усі громадяни, які перебувають в Україні, включно з дітьми.
Як оформити підтримку через Дію
Подати заявку через Дію можна буде до 28 лютого.
Перед оформленням потрібно оновити застосунок. Гроші зарахуються на картку Національний кешбек.
Як оформити заявку через Дію:
- Оновіть Дію
- Зайдіть у застосунок та натисніть Сервіси Зимова єПідтримка
- Заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу
- Відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть Замовити виплату та Надіслати.
Чи можна отримати тисячу гривень через Укрпошту
У Міністерстві економіки зазначили - якщо ви хочете отримати кошти через Укрпошту, подавати заявку через поштового оператора не потрібно.
За словами Надії Бігун, Укрпошта буде виплачувати зимову єПідтримку без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності. Також це стосується жителів територій, де ведуться бойові дії.
Оформити виплати через Укрпошту можна з 4 грудня.
Крім того, громадяни, які не користуються «Дією», зможуть подати заявку на виплату в банках-партнерах з 10 грудня.