У листопаді 2024 року росіяни втратили рекордну кількість своїх армійців від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Рекордні втрати РФ

За місяць у російському війську мінус 45 720 солдатів. Йдеться про вбитих та поранених.

«Це умовно понад 3 мотострілецькі дивізії сухопутних військ армії РФ», - порівняли в Міноборони.

У середньому щодня росіяни втрачали по дві тисячі військових. Це найбільші добові втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення.

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Скільки техніки втратили росіяни у листопаді 2024

Протягом листопада наші оборонці знищили:

307 танків. Це майже 10 батальйонів

899 ББМ - еквівалент майже 4 мотострілецьких дивізій

884 артсистеми - умовно 49 артдивізіонів.

За даними Генштабу, лише за останню добу у ворога мінус шість танків, 14 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Також противник не дорахується 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спеціальної техніки.